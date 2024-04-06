У Казахстані спостерігається наймасштабніший паводок за останні 80 років. Президент Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що держава не залишить поза увагою жодного потерпілого від паводків, передає 24 Канал.

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Ситуацію тримають на контролі

Токаєв повернувся до Казахстану 5 квітня з робочого візиту до Узбекистану та тримає на контролі паводкову ситуацію в регіоні. У регіоні вживають та посилюють заходи щодо зниження небезпеки затоплення.

Прем'єр-міністр, керівник республіканського штабу з координації протипаводкових заходів та ліквідації наслідків паводкового періоду Олжас Бектенов перевірив роботи зі стабілізації паводкової ситуації в Актюбінській та Східно-Казахстанській областях.

У Казахстані паводок: дивіться відео

За дорученням Бектенова віцепрем'єр, заступник керівника республіканського штабу Канат Бозумбаєв направлений до Атирауської області, міністра з надзвичайних ситуацій Чингіс Арінов — до Костанайської області. Вони мають координувати роботу щодо стабілізації ситуації на місцях.

У місті Орськ в Оренбурзькій області, яке розташоване на кордоні із Казахстаном повідомили про прорив захисної дамби, внаслідок чого до зони затоплення потрапили понад 4 тисячі будинків та 10 тисяч осіб. Влада евакуює населення. Рівень води в Уралі продовжує зростати. Трохи нижче за Оренбург за течією Уралу розташовується обласний центр Західно-Казахстанської області Уральськ.

Казахстан затоплює: дивіться відео

У Орську прорвало дамбу