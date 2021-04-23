Паводок реки Прут в Коломые: в ГСЧС предупредили об опасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о подъеме уровня воды. Говорится о реке Прут возле Коломыи.
Источник:ГСЧС
Добегания паводковой волны ожидают вечером 23 и в течение 24 апреля. Уровень воды увеличится на участке реки Прут от Коломыи до государственной границы Украины.
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Детали о наводнении Прута
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций заверили, что негативных последствий паводка – не будет. Однако уровень воды увеличится примерно на 0,2 – 0,7 метра.
Самый высокий уровень воды реки Прут в створе гидрологического поста Черновцы будут наблюдать утром 24 апреля. Вода может подняться на 90 – 140 сантиметров по уровню поста.
В то же время максимальный расход воды прогнозируется в пределах 120 – 260 метров кубических в секунду. По состоянию на 8 часов 23 апреля уровень воды гидрологических постов составлял 72 сантиметра.
Наводнения в Украине в 2020 году: главное
- В Черновицкой области 23 июня 2020 года объявили красный уровень опасности. Уровень воды реки Прут тогда достигал более 8 метров.
- Вода разрушила мост в Маршинцах, объединявший Герцаевский и Новоселицкий районы в Черновицкой области.
- На Волыни и в Закарпатье обесточены 35 населенных пунктов 29 июня.
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