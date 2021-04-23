Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о подъеме уровня воды. Говорится о реке Прут возле Коломыи.

Добегания паводковой волны ожидают вечером 23 и в течение 24 апреля. Уровень воды увеличится на участке реки Прут от Коломыи до государственной границы Украины.

Важно Сильный ливень и град: Закарпатье накрыла мощная буря – красноречивое видео

Детали о наводнении Прута

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций заверили, что негативных последствий паводка – не будет. Однако уровень воды увеличится примерно на 0,2 – 0,7 метра.

Самый высокий уровень воды реки Прут в створе гидрологического поста Черновцы будут наблюдать утром 24 апреля. Вода может подняться на 90 – 140 сантиметров по уровню поста.

Справка. Гидрологический пост – место на водном объекте, оборудованное специальным оборудованием для систематических гидрологических наблюдений.

В то же время максимальный расход воды прогнозируется в пределах 120 – 260 метров кубических в секунду. По состоянию на 8 часов 23 апреля уровень воды гидрологических постов составлял 72 сантиметра.

Наводнения в Украине в 2020 году: главное