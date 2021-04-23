Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про підйом рівня води. Мовиться про річку Прут поблизу Коломиї.

Добігання паводкової хвилі очікують ввечері 23 та протягом 24 квітня. Рівень води збільшиться на ділянці річки Прута від Коломиї до державного кордону України.

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Деталі про паводок Прута

У Державній службі надзвичайних ситуацій запевнили, що негативних наслідків паводку – не буде. Однак рівень води збільшиться приблизно на 0,2 – 0,7 метра.

Найвищий рівень води річки Прут у створi гiдрологiчного поста Чернiвцi спостерігатимуть вранцi 24 квiтня. Вода може піднятись на 90 – 140 сантиметрів за рівнем поста.

Довідка. Гідрологі́чний пост – місце на водному об'єкті, яке обладнане спеціальним устаткуванням для систематичних гідрологічних спостережень.

Водночас максимальна витрата води прогнозується в межах 120 – 260 метра кубічних за секунду. Станом на 8 годину 23 квітня рівень води гiдрологiчного поста становив 72 сантиметри.

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