ПЦУ и Фонд Владиславы Молчановой традиционно передали тысячи куличей для защитников

В Чистый Четверг 17 апреля 2025 года в Михайловском Златоверхом соборе предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил куличи, которые будут переданы украинским воинам, защищающим Украину от российских захватчиков. Закупка куличей для украинских защитников проведена при поддержке Фонда Владиславы Молчановой.

Эта акция является уже традиционной, передает "Апостроф".

Мы передаем сегодня на фронт 7 тысяч куличей. Это наша благодарность защитникам не только от нашего фонда, а и от всего украинского народа за ту работу, которую они делают,

– отметила руководитель Фонда Марина Калинина.

И отметила, что Пасха – это особый праздник, который любят все украинцы. Это день, когда Христос принес себя в жертву ради человечества, а наши воины приносят себя в жертву ради существования украинской нации.

"Пасха – это не просто буханка хлеба, это – тепло, которое мы хотим, чтобы почувствовал каждый воин, что нас защищает", – добавила Марина Калинина.

По словам руководительницы фонда, куличи поедут на восток Украины, где идут сейчас жестокие бои.

ПЦУ и Фонд Владиславы Молчановой передали куличи для защитников: Фото с сайта "Апостроф"

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркнул, что это хорошая традиция поддержки украинских воинов, которая была начата еще в начале российской агрессии в 2014 году.

Мы традиционно накануне величественного праздника Воскресения Христова освящаем куличи в большом количестве для того, чтобы их распространить среди наших героев-воинов, которые защищают нашу украинскую землю. Мы передаем куличи с большой радостью и свидетельствуем, что правда всегда победит. Я уверен, что мы победим в этой войне, которая завершится утверждением в Украине справедливого мира. Пусть над всеми нами и над нашими защитниками пребувает Божье благословение,

– сказал предстоятель ПЦУ.

"Недаром мы освящаем паски в Михайловском Златоверхом соборе. Это оплот нашей веры, это особая энергетика, это место силы", – добавил Епифаний.

С началом полномасштабного вторжения Фонд Владиславы Молчановой также регулярно оказывает материально-техническую поддержку подразделениям Вооруженных Сил Украины. Эта благотворительная акция проходит уже 11 год подряд.