ПЦУ и УГКЦ рассмотрят реформу единого церковного календаря
Источник:Украинская Греко-Католическая церковь
В субботу, 24 декабря, главы УГКЦ и ПЦУ обсудили реформу церковного календаря. Предстоятели церквей создадут общую рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь.
Встреча состоялась на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Кроме глав церквей, на встрече присутствовали заместитель председателя Управления внешних церковных связей архиепископ Евстратий и руководитель Департамента внешних связей УГКЦ протоиерей Олекса Петрив.
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Что предполагает реформа
Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.
Как отмечают, общую группу откроют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году.
Стоит отметить, что на этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.
Почему следует изменить дату празднования Рождества
С принятием христианства в Киевской Руси пришел и григорианский календарь. Поэтому украинцы сначала жили по григорианскому календарю, однако в 1918 году в Украинской народной республике большевики ввели юлианский календарь.
Поэтому переход на Рождество 25 декабря может стать еще одним шагом в направлении отделения от России и Московского патриархата во время российско-украинской войны.
Христиане западного обряда отмечают Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.
Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе исчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: основное
- Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к украинцам в канун Рождества по Григорианскому календарю. Глава государства сказал, что в этом году зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах.
- По словам главы государства, традиционный дух Рождества в этом году мы чувствуем иначе. Война, взрывы и выстрелы загоняют людей в уныние.
- Однако он подчеркнул, что главный акт мужества украинцев – это выдержка и доведение своего дела до конца, несмотря на любые проблемы. А путь нашего государства к победе освещает правду. Как сказал украинский лидер, наша правда – это борьба за свободу, имеющую высокую цену. Но рабство – еще выше.
- Стоит сказать, что в своем рождественском обращении Зеленский упомянул и об "Азовстале", и об Ирпене, Буче, Краматорске, Змеином, Чернобаевке, Изюме, Херсоне. Очевидно, какое желание сейчас есть у украинцев, но без сомнения, что оно сбудется. Мы будем встречать заслуженно благость, петь колядки – бодро, как никогда, – и будет это даже громче звука генератора.