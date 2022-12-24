ПЦУ и УГКЦ рассмотрят реформу единого церковного календаря

В субботу, 24 декабря, главы УГКЦ и ПЦУ обсудили реформу церковного календаря. Предстоятели церквей создадут общую рабочую группу по изучению возможного перехода на новый календарь.

Встреча состоялась на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Кроме глав церквей, на встрече присутствовали заместитель председателя Управления внешних церковных связей архиепископ Евстратий и руководитель Департамента внешних связей УГКЦ протоиерей Олекса Петрив.

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Что предполагает реформа

Священники пришли к выводу, что разногласия между католическим и православным календарями приводят к трудностям перед Рождеством и Пасхой. Святослав и Епифаний договорились создать общую рабочую группу, которая должна изучить этот вопрос.

Как отмечают, общую группу откроют по случаю празднования 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году.

Стоит отметить, что на этом Соборе, в частности, были определены календарные принципы церковной жизни.

Почему следует изменить дату празднования Рождества

С принятием христианства в Киевской Руси пришел и григорианский календарь. Поэтому украинцы сначала жили по григорианскому календарю, однако в 1918 году в Украинской народной республике большевики ввели юлианский календарь.

Поэтому переход на Рождество 25 декабря может стать еще одним шагом в направлении отделения от России и Московского патриархата во время российско-украинской войны.

Христиане западного обряда отмечают Рождество с 24 на 25 декабря, в то время как верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января.

Дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе исчисления – западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные – по Юлианскому, где 7 января – это 25 декабря по старому стилю.

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