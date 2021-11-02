ПЦУ отстранила от исполнения обязанностей епископа, который избил женщину

ПЦУ отстранила епископа от исполнения архиерейских обязанностей на время расследования. Накануне священнослужитель напал на женщину якобы за то, что ее собака слишком громко лаяла.

Дальнейшую судьбу епископа Шепетовского Адриана (Кулика) будет решать Священный Синод ПЦУ. Соответствующее решение подписал митрополит Епифаний.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в столице. Иванна Бережная, соседка епископа, рассказала, что тот напал на нее якобы потому, что ее собака мешала ему и его семье. Священнослужитель кулаками избивал женщину и оскорблял ее нецензурными словами. Бережная пыталась снять епископа на камеру мобильного телефона, однако тот отобрал его и выбросил вон.

Когда потерпевшая хотела получить записи с камер видеонаблюдений, у епископа случилась стычка с ее мужем. Он называл семью Иванны Бережной сепаратистами и обещал обратиться в СБУ.

Журналисты "Чрезвычайных новостей" пытались расспросить у епископа Андриана причину драки, тот ответил, что Бережная "напала на маленькую женщину". Другие комментарии он предоставлять отказался.

Что ждет епископа

Правоохранители открыли уголовное производство против епископа Андриана по статье о нанесении легких телесных повреждений. Однако дело могут переквалифицировать.

За это ему грозит до 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или исправительные работы сроком до 1 года.