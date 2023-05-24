ПЦУ переходит на Новоюлианский календарь: когда будут отмечать Рождество, Пасху и Николая

В Православной церкви Украины приняли решение перейти на новый календарь. Читайте дальше, чтобы узнать, когда отмечать Рождество, Пасху, Покровы, Николая, а также другие религиозные праздники.

Обратим внимание, что ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября переходят в новый стиль для недвижимых праздников. В то же время сохранят действующую Пасхалию. Празднование Пасхи и привязанных к нему событий будет проходить по старому стилю.

Читайте также В Ватикане назвали переговорщика, который будет заниматься "мирной миссией" по войне в Украине

ПЦУ переходит на Новоюлианский календарь

Эпифаний отметил, что формально переход на новоюлианский календарь должен одобрить поместный собор церкви. Он состоится 27 июля 2023 года с участием мирян. Впрочем, настоятель ПЦУ и ряд епископов отметили, что фактически вопрос уже решили. Так что на новый календарь таки перейдут с 1 сентября 2023 года.

Примечательно, что во время архиерейского собораЕще один воздержался от голосования.

Переход от Юлианского календаря без изменений в праздновании Пасхи получил название Новоюлианский календарь. Им уже пользуются православные церкви Европы. Если конкретнее, то Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.

Итак, а теперь перейдем к самому важному. Когда украинцы будут отмечать важные религиозные праздники по этому Новоюлианскому календарю?

Рождество Христово – 25 декабря вместо 7 января.

– 25 декабря вместо 7 января. День святого Николая – 6 декабря вместо 19 декабря.

– 6 декабря вместо 19 декабря. Крещение – 6 января вместо 19 января.

Обратим внимание, что изменится дата Покровы с 14 октября на 1 октября. Заметим, что к Покрове, которая была покровительницей казаков, привязали День украинского казачества. В этот день отмечают День УПА и День защитников и защитниц Украины. Теперь эти праздники будут отмечать отдельно от религиозного.

Отметим, что 14 октября и 7 января официально числятся государственными праздниками. Будут ли их перемещать или отменять – неизвестно. Напомним, что во время военного положения временно отменены все выходные на праздники.

В то же время в Православной церкви Украины стремятся, чтобы государственные праздники подвинули. Представители планируют обратиться к государству, чтобы вместо 14 октября и 7 января государственными выходными были 1 октября и 25 декабря.

Обратимся к власти, чтобы согласовать государственные и церковные праздники. К примеру, это касается Дня государственности на день памяти святого Владимира 28 июля, а теперь это будет 15 июля. То же касается Покровы. Будем просить переносить,

– отметил митрополит Епифаний.

С полным перечнем новых дат религиозных праздников вы можете ознакомиться по этой ссылке. Сохраните себе, чтобы не потерять.

Заметим, что вопрос перехода на Новоюлианский календарь принимали во время Архиерейского собора ПЦУ. Он проходил 24 мая.