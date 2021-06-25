Сжигали или закапывали: в ПЦУ рассказали, можно ли на самом деле выбрасывать освященное

Христиане освящают определенные вещи, потому что верят, что так сойдет Божье благословение. Однако, освященные предметы не приобретают магической, волшебной силы.

Священники отмечают, что согласно второй заповеди Божьей, людей предостерегают от идолопоклонства. В ней говорится следующее: "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им".

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Как относиться к освященным предметам

Среди христиан есть мнение, что освященное в храме ни в коем случае нельзя выбрасывать. Это утверждение происходит от благоговения и уважения к освященному.

Однако, освященное зелье, пасхальные яйца, куличи, полотенца, пасхальные корзины и другие предметы, имеют физические свойства. Вполне естественно, что под воздействием посторонних факторов они могут портиться, увядать или разбиваться.

Священнослужители отмечают, что в таком случае не стоит придумывать особые объяснения, вроде "предупреждений", "Божьих наказаний" или "действий потусторонних сил, злых духов".

Должны поблагодарить Господа за то, что он дал нам эту вещь или пищу в нашу пользу и утешение, и поступить с ней разумно и естественно,

– подчеркнули священники.

По их словам, не стоит устраивать особые жертвенные сожжения или закапывания, а тем более накапливать освященное в домах.

Куда девать уничтоженные освященные вещи

На странице Православной церкви Украины в Фейсбуке дали рекомендации верующим, куда можно отдать освященное. Например, разбитую икону действительно можно попробовать починить.

Когда дети уже выросли, а осталось немало детской религиозной литературы, книги можно отдать в детские дома или в библиотеки. Куличи или яйца, которые остаются после Пасхи, стоит отдать нуждающимся, одиноким.



Православные христиане освящают различные предметы на религиозные праздники / Фото Unsplash

Кроме того, из кусочков куличей можно сделать сухарики к чаю, а измельченную яичную скорлупу можно использовать как удобрение для почвы. Освященные веточки вербы можно поставить в воду, а затем высадить в почву.

Для заваривания чая или купания младенцев можно использовать букеты из разнотравья, цветов или снадобий, которые освятили на Троицу или Маковея.

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Нельзя выбрасывать освященное

Однако в ПЦУ отметили, что освященные вещи не стоит просто выбрасывать в общий мусор. Такие предметы можно закопать в землю или сжечь, но не следует придавать этому мистического значения.

Все, что освящается в церкви, по сути, направлено на освящение человека – его действий, мыслей, чувств, поступков,

– подчеркнули священники.

Во время молитвы, благословляются не только зелья и цветы, но и семена. Это должно побуждать людей не только потреблять, но и выращивать, заботясь о себе и окружающей среде.