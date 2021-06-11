Байден решил сделать ставку на Турцию и Великобританию, – Печий о новых союзниках США

Германия и Франция настроены против позиции Соединенных Штатов Америки. Формально, они идеологически не хотят участвовать в создании единого фронта против России и Китая.

Возникает вопрос, с кем Джо Байден решил в Европе строить единый фронт, если главные игроки Европейского Союза – против. Такое мнение в видеоблоге "Теории заговора" выразил Алексей Печий.

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Новые союзники для Байдена

По его словам, ответ на этот вопрос раскрывает главный секрет американской дипломатии.

Байден решил сделать ставку на других игроков, которые не состоят в ЕС, но к их голосам прислушиваются – это Великобритания и Турция,

– отметил Печий.

Он отметил, что в то же время президент США попытается, насколько это возможно, создать для Германии и Франции условия, в которых обе страны не потеряют лицо, но и не будут мешать в этом противостоянии.

"Если Великобритания и Турция публично поддержат программу общего фронта США, то склонить к нему других игроков ЕС будет не сложно. А Германии и Франции придется пойти на уступки, чтобы не "потерять лицо", – сказал журналист.

Печий: Украина выиграет от этого союза

Украина, как отметил Печий, несомненно выиграет от союза США с Великобританией и Турцией. В последние годы именно с этими странами Украина налаживает экономическое и военное сотрудничество", – он добавил.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео