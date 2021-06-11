Постає запитання, з ким Джо Байден вирішив в Європі будувати єдиний фронт, якщо головні гравці Європейського Союзу – проти. Таку думку у відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій.

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Нові союзники для Байдена

За його словами, відповідь на це запитання розкриває головний секрет американської дипломатії.

Байден вирішив зробити ставку на інших гравців, які не перебувають в ЄС, але до їхніх голосів прислухаються – це Великобританія та Туреччина,

– наголосив Печій.

Він зауважив, що водночас президент США спробує, наскільки це можливо, створити для Німеччини і Франції умови, в яких обидві країни не втратять обличчя, але і не будуть заважати в цьому протистоянні.

"Якщо Великобританія і Туреччина публічно підтримають програму загального фронту США, то схилити до неї інших гравців ЄС буде не складно. А Німеччині і Франції доведеться піти на поступки, щоб не "втратити обличчя", – сказав журналіст.

Печій: Україна виграє від цього союзу

Україна, як відзначив Печій, без сумнівів виграє від союзу США з Великобританією і Туреччиною. В останні роки саме з цими країнами Україна налагоджує економічне і військове співробітництво", – він додав.

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