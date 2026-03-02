"Позицию держать не сложно, сложно туда зайти и выйти": интервью пехотинца, который месяц с осколками был на нуле под Лиманом
- Пехотинец "Студент" с 66-й ОМБр провел на позициях 63 дня, причем половину времени – с ранением.
- После выхода с позиций и лечения боец продолжает службу в бригаде, однако уже на другой должности.
- В интервью защитник рассказал о своем пути в армии, выход на 63 суток, быт на нуле и свою нынешнюю работу в подразделении.
- 1"В плече застрял осколок": о первом выходе и ранении на позиции
- 2"Бывало, что россияне шли на нас без оружия": о ситуации на нуле и обеспечении
- 3"Надо копать и исследовать все вокруг": как пехотинцы живут на позициях сейчас?
- 4"Шли более 12 километров": о выходе с позиций и связи с разными
- 5Дроны, плохая погода и бдительность за врагом: в каких условиях работает пехота сейчас?
- 6Чем теперь занимается "Студент" в 66-й ОМБр?
Пехота была, есть и будет самой тяжелой и одновременно едва ли не самой важной ролью в армии. Однако работа пехотинцев постоянно усложняется развитием новых технологий. Сейчас наибольшим вызовом стали вражеские дроны. И часто именно они становятся причиной, почему бойцы проводят на позициях по несколько недель или даже месяцев.
Среди тех, кто оказывался в такой ситуации – "Студент" из 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфовны" 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго. Боец из Хмельницкой области провел на позициях 63 суток и половину этого времени – с осколками в плече после вражеской атаки.
После сложного выхода с позиций и лечения, "Студент" вернулся на службу, однако уже на другую должность.
Мы пообщались со "Студентом", расспросили его о том выходе, жизни на позициях и новой работе сейчас. Обо всем этом и не только – читайте в интервью 24 Канала.
Интересно 104 суток под Лиманом: история пехотинца, который более 3 месяцев провел на позициях
"В плече застрял осколок": о первом выходе и ранении на позиции
Как вы попали в армию? Бригада, где вы проходите службу сейчас, стала случайностью или это был ваш выбор?
В армию я попал, как и большинство из нас, после встречи с ТЦК. Это было в Хмельницком 19 июля (2025 года, – 24 Канал). Оттуда отправили в учебный центр на БЗВП. В последний день было распределение и так я попал в 66-ю бригаду в начале сентября.
А кем вы были в гражданской жизни?
Предпринимателем. Изготавливал мебель.
Когда вы уже оказались в бригаде, как вас готовили к первому выходу на позиции?
Готовили нас на батальонном полигоне. Было почти все то, что и на БЗВП: стрельбы, бросание гранат, ориентирование на местности, медицина – это основное и очень важное.
Подготовка длилась несколько дней, потом мы пошли на первый выход. Ситуация была такая – мы шли с 3-й отдельной штурмовой бригадой. Они зачищали определенный участок, а мы за ними закреплялись.
Сам выход занял у нас двое суток, если считать от высадки с бронетехники до прибытия на саму позицию. Это была пустая местность, мы сами начали копать блиндажи, оборудовать наблюдательные пункты.
Сколько времени ушло на обустройство позиций, учитывая, что это происходило на передовой?
Чтобы полноценно все обустроить – ушло где-то 3 недели. Мы на этой позиции были двое с товарищем и так обустраивали ее.
А в целом сколько длился выход?
63 дня. Ровно через месяц после прибытия у меня было ранение из-за осколка сброса вражеского FPV. Но я после этого еще оставался на позиции, хоть не мог ничего фактически делать – ни руку поднять, ни броник одеть. Основную часть работы выполнял товарищ.
Я разве что ночью немного сидел на наблюдении, потому что в это время относительно тише. Бои в основном были днем.
То есть таким образом вы давали товарищу возможность немного поспать?
Ну мы пытались делить работу, но у меня в плече был осколок, там была глубокая рана и надо было делать постоянно перевязки. Поэтому я не мог работать полноценно.
Видимо, в то время изрядно ощущалась необходимость навыков тактмеда?
Слава Богу, с медициной все было хорошо, понимали что, где и куда. Поэтому проблем не было.
Я сразу наложил турникет, потом попустил, посмотрел состояние ранения, потому что уже было меньшее кровотечение, и напоследок перебинтовал все.
Навыки тактмеда бойцы отрабатывают регулярно / Фото 66-й ОМБр
"Бывало, что россияне шли на нас без оружия": о ситуации на нуле и обеспечении
Какая обстановка была на позициях в то время? Как на том участке действовали россияне и доходили ли они до позиций или же их удавалось уничтожать на подступах?
Тактики у них были разные. В частности – мигание фонариком. То есть идет первый, прошел определенное расстояние, спрятался и мигает фонариком второму. Тот тоже идет, прячется и мигает следующему. Надо постоянно слушать, потому что раз я услышал, как передвигалась одна группа – это был далекий крик: "Идите сюда". Я понял, что что-то не так, доложил по рации и уже подлетели наши дроны.
Из того, что я видел сам и что слышал от товарищей, то бывало, что они выходили на нас без оружия. Бывало, в трофейных рюкзаках не находили ничего, кроме двух банок тушенки. Конечно, бывают разные случаи и поэтому не надо недооценивать врага.
А как было с обеспечением водой и едой? Вы все получали дронами?
Все зависит от позиции. Например, та, на которую мы заходили, определенное время была в погребах, в одном из домов я нашел хороший запас "Прозорой". Так неделю или две я ходил по-серому с рюкзаком и носил бутылки.
Потом мы были на другой позиции, где неподалеку тоже были дома. Мы ходили в разведку, нашли колодец и ведро. Имели воду. Потому что есть позиции, где с водой проблемы и нет как выйти.
Позиций много и надо обеспечивать всех продуктами и иногда водой, иногда мы ждали по 4 – 5 дней на "Глово" (доставку продуктов бомбером, – 24 Канал). Но мы как могли находили какое-то варенье в погребе, консервацию. Выживали как могли. Глобальной проблемы у нас не было.
Тяжелые бомберы – страх для врага и "глово" для наших бойцов / Фото 66-й ОМБр
Лекарства и все для перевязок вам также сбрасывали? Или обходились запасами из аптечек?
Лекарства сбрасывали, которые мы просили и какие-то базовые – время противопростудные, обезболивающее. Это было то, что в плановом порядке сбрасывали. Если надо было что-то еще, то мы заказывали.
"Надо копать и исследовать все вокруг": как пехотинцы живут на позициях сейчас?
А какие условия у вас были на позициях? Как обустраивали свой блиндаж, как грелись?
На самом деле, условия на позициях зависят от того, как их обустраивают сами военнослужащие. Прежде всего – или копают. Потому что это важно. Мы выкопали достаточно глубокие блиндажи. У нас там был лес, мы прекрасно замаскировались. В первые дни я еще сам даже терялся, когда выходил из блиндажа.
"Глово" сбрасывали нам газовые баллоны, грелки. Запасы воды имели, делали чай. Кипятишь воду и даже это дает тепло. А еще мы утеплили блиндаж, прокопали достаточно длинный ход с поворотом и завесили вход, чтобы не задувало.
То есть у нас не то чтобы была катастрофа. Ну и батареи из российских дронов извлекали, заряжали рации и освещали себе блиндаж, поэтому у нас был постоянно свет.
Все зависит от самих военных. Знаю таких, что боятся выйти из СПшки. С одной стороны это хорошо, потому что он не подвергает себя лишней опасности. С другой стороны – он тогда вообще не знает местности возле себя. Мы тоже не знали, но начали исследовать ее и натягивали к блиндажу, что надо было.
В общем на позициях усидеть не сложно. Сложно туда зайти и выйти оттуда.
"Шли более 12 километров": о выходе с позиций и связи с разными
С позиций вас вывели с первой попытки?
С первой. Суммарно нас было семеро и выходили мы с нескольких разных позиций. Вышли около 4 утра и на точке эвакуации были около 3 часов дня. Но это мы по дороге заходили на соседние позиции передохнуть, так сказать.
Нам повезло, потому что был дождь и туман, а вражеских дронов не было. Где-то одиночные летали, но идти можно было. Однако были изменения и мы прошли более длинное расстояние, чем должны были. Шли более 12 километров и это было немного трудно.
Командир батальона "Внуки Адольфовны" "Юдж" награждает "Студента" / Фото 66-й ОМБр
63 суток – это более 2 месяцев. Вам удавалось в течение этого времени поддерживать связь с родными?
Перед выходом я сказал, что иду на наблюдательный пункт, подробностей не рассказывал. То есть объяснил, что нам нельзя пользоваться телефоном, потому что могут запеленговать местонахождение и так далее.
На позициях в тихое время, с полуночи до 5 утра, можно было передавать приветствия, записывать голосовые сообщения. Предварительно надо было оставить номер телефона. С этим проблем не было вообще.
Дроны, плохая погода и бдительность за врагом: в каких условиях работает пехота сейчас?
Пехота – самая тяжелая роль в армии. По вашим наблюдениям, хоть что-то может упростить эту работу в нынешних условиях?
Суть в том, что в основном сейчас идет война дронов. Это надо понимать и максимально подстраиваться под ситуацию, которая есть. Единственное, что спасает от дронов – плохие погодные условия. То есть когда дрон "слепой" или не летает во время сильных осадков, тумана и так далее.
Общался со штурмовиками, то они говорят, что работают так – зашли, сделали свою работу и за 3 – 4 дня вернулись без потерь. А пехоте нужно вести наблюдение вокруг на 360 градусов, потому что если местность, как говорится, урбанизированная, то враг может обойти, зайти сзади и так далее.
Важно слушать эфир, быть в курсе всех событий, иметь понимание, где соседние позиции, где кто вышел и где кто увидел врага или услышал какой-то шум. Бывает, что это и звери какие-то, но бывает разное.
Чем теперь занимается "Студент" в 66-й ОМБр?
Как я понимаю, после того выхода и ранения у вас другая должность. Можете рассказать, чем занимаетесь теперь в бригаде?
Я – сержант по материальному обеспечению. То есть в мои обязанности прежде всего входит одеть военнослужащих, организовать, чтобы у них было на чем спать – кровать, одеяло, подушка. Обеспечить всем для комфортного пребывания на военной службе.
Очевидно, что это совсем другая работа, однако на сколько она проще или не является таковой для вас? Потому что у нас часто недооценивают не боевые должности.
Трудностей в работе есть много. Прежде всего – все имущество надо документально подтвердить. Во-вторых – надо, чтобы боец, который попал из учебного центра к нам, имел все необходимое. И все надо в размер. И когда теряют что-то ребята – надо выдать новое.
На самом деле, работы много. Возможно, звучит что не много, но с утра до вечера каждый день ты в работе – что-то получаешь, что-то отдаешь, какие-то документы делаешь.
Мы говорили с вашим товарищем, который был на позициях 104 суток, это была осень, потом дело шло к зиме. Условно, в таких случаях, обеспечить доставку теплой одежды ребятам тоже должны вы?
Да. Военнослужащий с позиции докладывает по рации на командный пункт. Там уже смотрят, что за военный, из какого подразделения. Если из нашего – мне приходит сообщение, что надо обеспечить такой-то одеждой и обувью. Мы это все пакуем, отдаем операторам БПЛА, а те уже сбрасывают бойцам на позиции.
Поэтому мне надо быть в курсе всего – где кто находится, кто на лечении, кто вышел с позиций, кто в районе зоны боевых действий.
О скольких людях идет речь?
О десятках. Дай бог, речь пойдет о сотнях.
Сейчас людей, как вы знаете, не хватает. Вы упоминали о моем товарище, который 104 суток на позиции был. То вот одна из причин – людей не хватает.
С одной стороны понятно, потому что это война. С другой стороны – все не так страшно, как можно представить. Разное бывает, но вот с одного из последних выходов ребята вернулись за три недели.
То есть даже продолжительность пребывания на позиции зависит от количества людей в подразделении – сколько людей обслуживает линию фронта. Когда линия большая, позиций много – надо больше людей, то и выходы длятся дольше.