"Позицию держать не сложно, сложно туда зайти и выйти": интервью пехотинца, который месяц с осколками был на нуле под Лиманом

Пехота была, есть и будет самой тяжелой и одновременно едва ли не самой важной ролью в армии. Однако работа пехотинцев постоянно усложняется развитием новых технологий. Сейчас наибольшим вызовом стали вражеские дроны. И часто именно они становятся причиной, почему бойцы проводят на позициях по несколько недель или даже месяцев.

Среди тех, кто оказывался в такой ситуации – "Студент" из 2-го механизированного батальона "Внуки Адольфовны" 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго. Боец из Хмельницкой области провел на позициях 63 суток и половину этого времени – с осколками в плече после вражеской атаки.

После сложного выхода с позиций и лечения, "Студент" вернулся на службу, однако уже на другую должность.

Мы пообщались со "Студентом", расспросили его о том выходе, жизни на позициях и новой работе сейчас. Обо всем этом и не только – читайте в интервью 24 Канала.

"В плече застрял осколок": о первом выходе и ранении на позиции

Как вы попали в армию? Бригада, где вы проходите службу сейчас, стала случайностью или это был ваш выбор?

В армию я попал, как и большинство из нас, после встречи с ТЦК. Это было в Хмельницком 19 июля (2025 года, – 24 Канал). Оттуда отправили в учебный центр на БЗВП. В последний день было распределение и так я попал в 66-ю бригаду в начале сентября.

А кем вы были в гражданской жизни?

Предпринимателем. Изготавливал мебель.

Когда вы уже оказались в бригаде, как вас готовили к первому выходу на позиции?

Готовили нас на батальонном полигоне. Было почти все то, что и на БЗВП: стрельбы, бросание гранат, ориентирование на местности, медицина – это основное и очень важное.

Подготовка длилась несколько дней, потом мы пошли на первый выход. Ситуация была такая – мы шли с 3-й отдельной штурмовой бригадой. Они зачищали определенный участок, а мы за ними закреплялись.

Сам выход занял у нас двое суток, если считать от высадки с бронетехники до прибытия на саму позицию. Это была пустая местность, мы сами начали копать блиндажи, оборудовать наблюдательные пункты.



"Студент" / Фото 66-й ОМБр

Сколько времени ушло на обустройство позиций, учитывая, что это происходило на передовой?

Чтобы полноценно все обустроить – ушло где-то 3 недели. Мы на этой позиции были двое с товарищем и так обустраивали ее.

А в целом сколько длился выход?

63 дня. Ровно через месяц после прибытия у меня было ранение из-за осколка сброса вражеского FPV. Но я после этого еще оставался на позиции, хоть не мог ничего фактически делать – ни руку поднять, ни броник одеть. Основную часть работы выполнял товарищ.

Я разве что ночью немного сидел на наблюдении, потому что в это время относительно тише. Бои в основном были днем.

То есть таким образом вы давали товарищу возможность немного поспать?

Ну мы пытались делить работу, но у меня в плече был осколок, там была глубокая рана и надо было делать постоянно перевязки. Поэтому я не мог работать полноценно.

Видимо, в то время изрядно ощущалась необходимость навыков тактмеда?

Слава Богу, с медициной все было хорошо, понимали что, где и куда. Поэтому проблем не было.

Я сразу наложил турникет, потом попустил, посмотрел состояние ранения, потому что уже было меньшее кровотечение, и напоследок перебинтовал все.



Навыки тактмеда бойцы отрабатывают регулярно / Фото 66-й ОМБр

"Бывало, что россияне шли на нас без оружия": о ситуации на нуле и обеспечении

Какая обстановка была на позициях в то время? Как на том участке действовали россияне и доходили ли они до позиций или же их удавалось уничтожать на подступах?

Тактики у них были разные. В частности – мигание фонариком. То есть идет первый, прошел определенное расстояние, спрятался и мигает фонариком второму. Тот тоже идет, прячется и мигает следующему. Надо постоянно слушать, потому что раз я услышал, как передвигалась одна группа – это был далекий крик: "Идите сюда". Я понял, что что-то не так, доложил по рации и уже подлетели наши дроны.

Из того, что я видел сам и что слышал от товарищей, то бывало, что они выходили на нас без оружия. Бывало, в трофейных рюкзаках не находили ничего, кроме двух банок тушенки. Конечно, бывают разные случаи и поэтому не надо недооценивать врага.

А как было с обеспечением водой и едой? Вы все получали дронами?

Все зависит от позиции. Например, та, на которую мы заходили, определенное время была в погребах, в одном из домов я нашел хороший запас "Прозорой". Так неделю или две я ходил по-серому с рюкзаком и носил бутылки.

Потом мы были на другой позиции, где неподалеку тоже были дома. Мы ходили в разведку, нашли колодец и ведро. Имели воду. Потому что есть позиции, где с водой проблемы и нет как выйти.

Позиций много и надо обеспечивать всех продуктами и иногда водой, иногда мы ждали по 4 – 5 дней на "Глово" (доставку продуктов бомбером, – 24 Канал). Но мы как могли находили какое-то варенье в погребе, консервацию. Выживали как могли. Глобальной проблемы у нас не было.



Тяжелые бомберы – страх для врага и "глово" для наших бойцов / Фото 66-й ОМБр

Лекарства и все для перевязок вам также сбрасывали? Или обходились запасами из аптечек?

Лекарства сбрасывали, которые мы просили и какие-то базовые – время противопростудные, обезболивающее. Это было то, что в плановом порядке сбрасывали. Если надо было что-то еще, то мы заказывали.

"Надо копать и исследовать все вокруг": как пехотинцы живут на позициях сейчас?

А какие условия у вас были на позициях? Как обустраивали свой блиндаж, как грелись?

На самом деле, условия на позициях зависят от того, как их обустраивают сами военнослужащие. Прежде всего – или копают. Потому что это важно. Мы выкопали достаточно глубокие блиндажи. У нас там был лес, мы прекрасно замаскировались. В первые дни я еще сам даже терялся, когда выходил из блиндажа.

"Глово" сбрасывали нам газовые баллоны, грелки. Запасы воды имели, делали чай. Кипятишь воду и даже это дает тепло. А еще мы утеплили блиндаж, прокопали достаточно длинный ход с поворотом и завесили вход, чтобы не задувало.

То есть у нас не то чтобы была катастрофа. Ну и батареи из российских дронов извлекали, заряжали рации и освещали себе блиндаж, поэтому у нас был постоянно свет.

Все зависит от самих военных. Знаю таких, что боятся выйти из СПшки. С одной стороны это хорошо, потому что он не подвергает себя лишней опасности. С другой стороны – он тогда вообще не знает местности возле себя. Мы тоже не знали, но начали исследовать ее и натягивали к блиндажу, что надо было.

В общем на позициях усидеть не сложно. Сложно туда зайти и выйти оттуда.

"Шли более 12 километров": о выходе с позиций и связи с разными

С позиций вас вывели с первой попытки?

С первой. Суммарно нас было семеро и выходили мы с нескольких разных позиций. Вышли около 4 утра и на точке эвакуации были около 3 часов дня. Но это мы по дороге заходили на соседние позиции передохнуть, так сказать.

Нам повезло, потому что был дождь и туман, а вражеских дронов не было. Где-то одиночные летали, но идти можно было. Однако были изменения и мы прошли более длинное расстояние, чем должны были. Шли более 12 километров и это было немного трудно.



Командир батальона "Внуки Адольфовны" "Юдж" награждает "Студента" / Фото 66-й ОМБр

63 суток – это более 2 месяцев. Вам удавалось в течение этого времени поддерживать связь с родными?

Перед выходом я сказал, что иду на наблюдательный пункт, подробностей не рассказывал. То есть объяснил, что нам нельзя пользоваться телефоном, потому что могут запеленговать местонахождение и так далее.

На позициях в тихое время, с полуночи до 5 утра, можно было передавать приветствия, записывать голосовые сообщения. Предварительно надо было оставить номер телефона. С этим проблем не было вообще.

Дроны, плохая погода и бдительность за врагом: в каких условиях работает пехота сейчас?

Пехота – самая тяжелая роль в армии. По вашим наблюдениям, хоть что-то может упростить эту работу в нынешних условиях?

Суть в том, что в основном сейчас идет война дронов. Это надо понимать и максимально подстраиваться под ситуацию, которая есть. Единственное, что спасает от дронов – плохие погодные условия. То есть когда дрон "слепой" или не летает во время сильных осадков, тумана и так далее.

Общался со штурмовиками, то они говорят, что работают так – зашли, сделали свою работу и за 3 – 4 дня вернулись без потерь. А пехоте нужно вести наблюдение вокруг на 360 градусов, потому что если местность, как говорится, урбанизированная, то враг может обойти, зайти сзади и так далее.

Важно слушать эфир, быть в курсе всех событий, иметь понимание, где соседние позиции, где кто вышел и где кто увидел врага или услышал какой-то шум. Бывает, что это и звери какие-то, но бывает разное.

Чем теперь занимается "Студент" в 66-й ОМБр?

Как я понимаю, после того выхода и ранения у вас другая должность. Можете рассказать, чем занимаетесь теперь в бригаде?

Я – сержант по материальному обеспечению. То есть в мои обязанности прежде всего входит одеть военнослужащих, организовать, чтобы у них было на чем спать – кровать, одеяло, подушка. Обеспечить всем для комфортного пребывания на военной службе.

Очевидно, что это совсем другая работа, однако на сколько она проще или не является таковой для вас? Потому что у нас часто недооценивают не боевые должности.

Трудностей в работе есть много. Прежде всего – все имущество надо документально подтвердить. Во-вторых – надо, чтобы боец, который попал из учебного центра к нам, имел все необходимое. И все надо в размер. И когда теряют что-то ребята – надо выдать новое.

На самом деле, работы много. Возможно, звучит что не много, но с утра до вечера каждый день ты в работе – что-то получаешь, что-то отдаешь, какие-то документы делаешь.

Мы говорили с вашим товарищем, который был на позициях 104 суток, это была осень, потом дело шло к зиме. Условно, в таких случаях, обеспечить доставку теплой одежды ребятам тоже должны вы?

Да. Военнослужащий с позиции докладывает по рации на командный пункт. Там уже смотрят, что за военный, из какого подразделения. Если из нашего – мне приходит сообщение, что надо обеспечить такой-то одеждой и обувью. Мы это все пакуем, отдаем операторам БПЛА, а те уже сбрасывают бойцам на позиции.

Поэтому мне надо быть в курсе всего – где кто находится, кто на лечении, кто вышел с позиций, кто в районе зоны боевых действий.

О скольких людях идет речь?

О десятках. Дай бог, речь пойдет о сотнях.

Сейчас людей, как вы знаете, не хватает. Вы упоминали о моем товарище, который 104 суток на позиции был. То вот одна из причин – людей не хватает.

С одной стороны понятно, потому что это война. С другой стороны – все не так страшно, как можно представить. Разное бывает, но вот с одного из последних выходов ребята вернулись за три недели.

То есть даже продолжительность пребывания на позиции зависит от количества людей в подразделении – сколько людей обслуживает линию фронта. Когда линия большая, позиций много – надо больше людей, то и выходы длятся дольше.