Пехота, танки, МТЛБ: "азовцы" нанесли оккупантам новые потери

Храбрые бойцы "Азова" продолжают держать оборону Мариуполя. Каждый их удар наносит врагу большие потери.

Отважная оборона Мариуполя продолжается. Украинские защитники оказывают безумное сопротивление врагу и уничтожают его личный состав и технику.

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Новые потери врага

В течение суток храбрые "азовцы" уничтожили 2 танка оккупантов и 1 МТЛБ с "ушкой". Кроме того, герои ликвидировали много вражеской пехоты.

Бойцы "Азова" уже 35-й день защищают Мариуполь в полной блокаде. Они мужественно защищают город и уверяют: украинцы уничтожат каждого пришедшего на нашу землю оккупанта.

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