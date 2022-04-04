Пехота, танки, МТЛБ: "азовцы" нанесли оккупантам новые потери

4 апреля 2022 , 21:00
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Источник:

MRPL.CITY

Храбрые бойцы "Азова" продолжают держать оборону Мариуполя. Каждый их удар наносит врагу большие потери.

Отважная оборона Мариуполя продолжается. Украинские защитники оказывают безумное сопротивление врагу и уничтожают его личный состав и технику. 

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Новые потери врага

В течение суток храбрые "азовцы" уничтожили 2 танка оккупантов и 1 МТЛБ с "ушкой". Кроме того, герои ликвидировали много вражеской пехоты.

Бойцы "Азова" уже 35-й день защищают Мариуполь в полной блокаде. Они мужественно защищают город и уверяют: украинцы уничтожат каждого пришедшего на нашу землю оккупанта.

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Автор: Ярослав Сиваківський