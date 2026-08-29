Об этом 24 Каналу рассказал штаб-сержант отдела связи 141-й отдельной механизированной бригады Ярома, отметив, что местные жители могли жить в этом селе еще до войны. Но с 2023 года здесь не было ни электричества, ни воды, ни какой-либо инфраструктуры.

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Пехотинцы бригады решили помочь местным жителям выбраться из опасной зоны, где почти никого не осталось. Из 20 человек там были только двое. И, как они сказали военным, всех остальных они уже похоронили.

Когда артиллерия нанесла удар по их дому и полностью его уничтожила, люди подали сигнал SOS и написали "помогите" на дороге. Это заметили операторы БПЛА 141-й бригады и доложили командованию. Тогда решили, что трое пехотинцев выйдут, по дороге подберут гражданских и вывезут.

Им понадобилось около трех дней, чтобы вернуться. Это было 15 километров, их можно было бы пройти значительно быстрее, если бы не FPV. Но из-за FPV эти 15 километров заняли три дня,

– вспомнил Ярома.

Россиянам все равно, гражданские это или нет, они все равно пытались в них попасть. Оккупанты просто видят что-то движущееся и хотят это уничтожить.

"В этом конкретном случае они шли 15 километров три дня, выбрасывая вещи, потому что сначала взяли слишком много и поняли, что нужно брать только самое необходимое. Так были спасены две жизни и собака. На видео отчетливо видно, что она тоже шла с ними. Думаю, с собакой все будет хорошо", – рассказал военный.

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Пехотинцы, помогавшие гражданским, – настоящие герои. Понятно, что они измотаны, ведь на тех позициях находились не один день. И пройти этот путь самому, отвечая при этом еще и за гражданских, – непростой вызов. К счастью, все закончилось хорошо.

Ярома подчеркнул, что ради этого работала вся команда, в частности операторы дронов, которые наблюдали и предупреждали об опасности. Понятно, что украинские военные всегда готовы помочь гражданским, если для этого есть возможность. Так же на фронте подразделения помогают друг другу. Ведь на войне поддержка и взаимодействие чрезвычайно важны.