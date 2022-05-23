Пехотинец, которого эвакуировали вертолетом, рассказал о первых боях на Мариупольском направлении

Морской пехотинец Максим Симонян получил ранение на Мариупольском направлении и был эвакуирован в Мариуполь, а затем в город Днепр.

Военный рассказал о первых боях на Мариупольском направлении. Видео опубликовало "Военное телевидение Украины".

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Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты уже выполняли задание по назначению, когда враг начал полномасштабное вторжение.

О начале войны

На ротацию военный вместе с собратьями вошел в декабре. По его словам, серьезные бои начались 16 февраля, но были перерывы.

24 февраля примерно в 4:30 мы услышали огромное количество залпов (выстрел из артиллерийских систем), мы не сразу поняли, что началось полномасштабное вторжение. Обстрел сначала начался по минометным позициям: Водяное, Широкино, Гнутово, но ни в какую цель они не попали,

– сказал военный.

Ранение пехотинец получил при обстреле "Градами"

Далее, по его словам, пехотинцы получили команду и пошли в бой.

Мы получили цели, выполняли задания и услышали звуки "градов". Они начали падать перед нами, мы упали в окоп, я повернул голову и через 5 – 6 метров увидел, как разрывается "градина",

– вспомнил пехотинец.

Максим также отметил, что эвакуация его происходила чуть ли не последней. Сначала его доставили в Мариуполь, но когда в местные больницы начали прибывать гражданские жители и мест не хватало, поступил приказ об эвакуации в Днепр.

"В конце февраля, как мы летели, это было три вертолета. Все три вертолета пытались расстрелять", – говорит военный.

Сейчас военное уже вернулось на фронт, на Николаевское направление.

По словам Максима, на Николаевском направлении российские военные

Они шли, не переставали: о количестве российских военных

На Мариупольском направлении, как только все началось, они просто шли и шли, я не знаю, какое количество людей они потеряли, конечно, им все равно людей, но они шли просто на днях, непрерывно. На Николаевском направлении у них артиллерия тоже не умолкает. Каждые 3 минуты выстрелы. Работает все: артиллерия, вертолеты, самолеты,

– рассказал военный.

Военный также рассказал, что не понимает мотивации россиян к войне. "Зачем они пришли на нашу землю, что они хотят. То, что им сказали, что здесь какие-то нацисты, этого я совсем не понимаю".

Обратите внимание! В Украине 23 мая отмечается День морской пехоты. По этому случаю Владимир Зеленский наградил защитников орденами "Золотая Звезда".

Президент подчеркнул, что морские пехотинцы были среди защитников Мариуполя. Они героически держали оборону города. Российские оккупанты надолго запомнят морских пехотинцев после боев на Юге.

День морской пехоты Украины: видео от Главнокомандующего ВСУ