Наелся и согласился сдаться: боец ВСУ взял в плен оккупанта, который его удерживал

Боец ВСУ после интенсивного обстрела и разрушения блиндажа чудом выжил, однако попал в российский плен. Впрочем, через несколько дней он заставил российского военного сдаться в плен.

Об этом сообщили в 118 отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Как украинец попал в плен к оккупанту?

Пехотинец 118 отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим с позывным "Картман" во время боев 13 марта попал под интенсивный обстрел российских войск. Враг тогда атаковал дронами, минометами и БпЛА типа "Молния" с противотанковой миной.

По его словам, атаки начались в 8 утра и повторялись каждые 15 минут. В результате одного из ударов был разрушен блиндаж, в котором находиться украинские солдаты. Сам Вадим оказался под завалами, но смог самостоятельно выбраться.

К сожалению, один из его собратьев погиб.

Я не знаю, как на адреналине освободился и выскочил через разбитое перекртиття блиндажа. Когда бежал, то слышал звук дрона в небе, а через каких-то две минуты снова услышал взрыв в нашем уже раскрытом блиндаже. Тогда я понял, что от смерти во второй раз меня спасли каких-то 120 секунд,

– вспоминает "Картман".

Чтобы спрятаться от вражеских дронов, военный забежал в ближайший блиндаж – там столкнулся с российским солдатом и оказался под прицелом автомата.

Боец говорит, что был контужен и сначала не понимал в какой он ситуации, однако впоследствии осознал, что перед ним россиянин.

В то же время оккупант не открывал огонь, поскольку Вадим был без оружия, но сразу же сообщил по рации свое командование о якобы ликвидации украинского солдата.

"Как он объяснил, если его командование увидит, что я зашел, а он не доложил об этом, то будут вопросы и может прилететь к ним дрон-камикадзе", – рассказал Вадим.

Как коммуницировали украинец с россиянином?

По словам "Картмана", после захвата он находился в блиндаже с российским солдатом несколько дней. Оккупант допрашивал пленного, пытаясь узнать о расположении украинских подразделений, а также проверял его на наличие татуировок, GPS-устройств или запрещенных веществ.

Вадим говорит, поведение россиянина было нестабильным – он мог угрожать оружием, а затем делиться едой. Сам оккупант имел ограниченные запасы: пол-литра воды и шоколадку, которую получал раз в одни – двое суток с помощью дрона.

Впоследствии "Картман" понял, что его единственным инструментом влияния в плену остается общение. Поэтому пока россиянин высказывал обвинения, украинец спокойно объяснял свою позицию, пытаясь повлиять на собеседника. Однако главным рычагом влияния стал голод.

Я начал рассказывать, как нас обеспечивают. Специально подбирал слова: "Как же так, вы – вторая армия мира, а ты тут голодаешь?". А нам сбрасывают продукты и все, что мы заказываем при любых погодных условиях. Рассказывал об условиях в наших колониях: что там трехразовое питание, российские пленные ходят на работу и имеют средства на сигареты и мелкие бытовые вещи,

– рассказал Вадим.

В результате, отметил боец, это повлияло на российского военного, который в конце концов предложил выйти на украинские позиции, чтобы получить обеспечение.

Как солдаты вышли из блиндажа?

Чтобы выйти на связь с украинскими бойцами, военный написал на куске картона свои данные и несколько дней пытался привлечь внимание дрона.

По его словам, такая возможность появилась одного туманного дня. Даже несмотря на плохие погодные условия дрон заметил их и уже летел к блиндажу, чтобы поразить. Ребят спасла табличка. Операторы БпЛА покружили и узнали "Картмана". Впоследствии прилетел "Мавик" и сбросил рацию с запиской: "Ребята мы вас увидели. Лишний раз не высовывайтесь. Мы вас заберем".

По словам военного, он вышел на связь по рации и запросил еду и воду. После того, как им сбросили провизию и россиянин наелся вволю – он согласился сдаться. Но выдвинул условия – получать еду, воду и чтобы украинец посетил его в колонии.

28 марта оккупанта и "Картмана" эвакуировали с позиции.

Россиянин, который теперь стал моим пленным, просил, чтобы я обязательно приехал к нему в колонию и привез нашей вкусной еды, которую он смаковал в блиндаже. Я не поеду. Но я благодарен, что он меня не убил,

– добавил Вадим.

