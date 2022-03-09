Пекарь из Франции через минное поле шел к оккупированной Васильевке, чтобы спасти девушку

В разгар войны, которую развязала Россия против Украины, к нам приехал мужчина из Франции – пекарь. Да не просто так, а чтобы спасти девушку, с которой он познакомился в интернете.

Невероятную историю о романтике и войне рассказали в телеграме "Волонтерский центр "Паляница" Запорожье". А еще теперь в Запорожье будут настоящие французские круасаны, ведь пекарь поделился с коллегами своими рецептами.

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К девушке в Украину – из Франции и через минное поле

Итак, история такова: в Запорожье появились настоящие французские круассаны от мастер-шефа из Прованса – Марку. Как это случилось?

"Полицейские привезли ко мне на ночевку гостя, француза Марку. Он переписывался с девушкой из Васильевки. И 4 дня назад поехал ее спасать и попытаться забрать ее с собой во Францию", – рассказал Василий Бушаров.

Прошел польскую границу. Приехал в Запорожье. Добрался почти до Васильевки и – пошел. По полю. Как потом оказалось, минному,

– добавил он.

"Он пересек минное поле, а на выходе его поймали украинские воины. Помяли ему бока, и начали узнавать, кто он такой. Пробили по всем базам и поняли, что он – невиновный влюбленный", – так описал ситуацию Бушаров.

"Мы обнимали парня, он плакал, пытались его успокоить. Накормили. Расспросили. Позвонили панянке из Васильевки", – добавил запорожец.

Уезжать к нему она не собиралась. Просто немного динамила парня. А он шел к ней по минному полю. Прямо по растяжкам. И чудом остался жив. Вот такая любовь,

– подытожил рассказчик.

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