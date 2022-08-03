Пелоси объяснила свой визит на Тайвань и уже встретилась с президентом

Нэнси Пелоси 2 августа прибыла с визитом в Тайвань. Спикер Палаты представителей США объяснила, для чего она это сделала, и почему эта поездка очень важна.

И хотя вокруг визита Пелоси в Тайвань бушевали настоящие страсти, спикер решила не откладывать поездку. Она прилетела на остров 2 августа. А позже рассказала о своей цели.

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США должны продолжать поддерживать Тайвань

Нэнси Пелоси подчеркнула, что США очень важно помнить о том, что почти 43 года назад страна подписала договор об отношениях с Тайванем. И в нем Соединенные Штаты пообещали всячески поддерживать государство.

Сегодня Америка должна помнить об этой присяге. Мы должны поддержать Тайвань, остров устойчивости,

– подчеркнула она.

Пелоси добавила, что сейчас Тайвань – лидер в области управления. Страна активно занимается борьбой с COVID-19, а также защитой окружающей среды. Кроме того, она делает все возможное для того, чтобы предотвратить негативные последствия изменения климата.

Спикер Палаты представителей США подчеркнула, что Тайвань – "лидер мира, безопасности и экономического динамизма". Она добавила, что это государство выделяется предпринимательским духом, культурой инноваций, а также технологическим мастерством. И этому завидуют, без преувеличения, по всему миру.

Мы благодарим вас за ваше лидерство. Мы хотим, чтобы мир признал это,

– подчеркнула Пелоси.

Также она сделала упор на новом законодательстве США. Оно направлено на укрепление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем. И именно оно, убеждена Пелоси, положительно повлияет на сотрудничество между США и Тайванем.

Пелоси встретилась с Цай Инвень

Во время своего визита в государство Нэнси Пелоси провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Телеканал TTV сообщил, что перед беседой Цай Инвэнь наградила Пелоси. Она вручила ей правительственную медаль – Орден Доброжелательных Облаков. Соответствующую награду спикер получила за заслуги, связанные с продвижением отношений Вашингтона и Тайбэя.

Сама же Пелоси подчеркивает, что американская делегация прибыла в Тайвань не просто так. Таким образом, США демонстрируют свою поддержку стране.

Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем,

– подчеркнула она.

Заметим, что Цай Инвэнь тоже очень непоколебима в своих изречениях. Она подчеркнула, что Тайвань не намерен отступать перед военными угрозами. Более того, страна продолжит укреплять свою обороноспособность. Это она подчеркнула во время встречи с Пелоси.

Добавим, что Тайвань будет продолжать укреплять партнерство с США. Это будет делаться с тем, чтобы двусторонние отношения между странами вывести на новый уровень. И это касается партнерства разных сфер.

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