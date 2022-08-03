"Мне нравится, как оно горит": украинцы взорвались мемами после визита Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа прибыла с визитом на Тайвань. Украинцы внимательно наблюдали за ситуацией, которая разворачивалась вокруг ее прилета, и создали много мемов.

Накануне эксперты предполагали, поедет ли Пелоси на Тайвань, несмотря на ряд угроз Китая и каким может быть этот визит. По их мнению, прилет спикера на остров мог ограничиться лишь транзитным пребыванием в аэропорту.

Однако Пелоси таки прибыла, и украинский сегмент твиттера буквально разразился смешными шутками. Редакция 24 канала собрала самые лучшие из них.

Интересно В россии собрались "помочь" Китаю справиться с Тайванем, если об этом попросят в Пекине

Украинцы всколыхнули сеть мемами о прилете Пелоси на Тайвань

Пелоси недавно анонсировала визит в Тайвань, объясняя это тем, что стране нужна поддержка. Стоит отметить, что спикер Палаты представителей – третий по значимости человек в США.

Китаю не понравился этот анонс, поэтому весь мир начал наблюдать за тем, решится ли Пелоси, несмотря на угрозы, посетить остров.



Украинцы шутят о прилете Пелоси на Тайвань / Фото "Первая частная мемория"

Китай считает Тайвань своей территорией и угрожает его вернуть, даже военным путем.

В свою очередь, в Соединенных Штатах не признают независимость острова и понимают важность китайско-американских отношений.



Вспомнили и сатирический фильм "Не смотри вверх" / Скриншот из твиттера Никиты Лунина

Несмотря на это, Пекин решил начать военные учения на Тайване. Перед прилетом Пелоси они даже закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов.

У острова кружили китайские истребители, и это также стало причиной для шуток. Украинцы, как и весь мир, думали, решится ли спикер сесть в самолет.

Смотрите мемы о визите Нэнси Пелоси на Тайвань / Скриншоты украинских соцсетей

В конце концов, самолет Пелоси таки прилетел на остров. Его сопровождали американские истребители, вылетевшие из базы в Японии.

Шум вокруг визита спикера и ее смелость еще сильнее взбудоражили соцсети.

Украинский твиттер взорвался мемами: видео

Конечно, украинцы не могли не провести параллели между вероятной войной Китая и Тайваня и полномасштабным военным вторжением России.

Так, появился ряд мемов с азиатскими Сергеем Притулой, Алексеем Арестовичем и Игорем Горкиным.



На Тайване "собирают" на Байрактар / Фото "Первая частная мемарня", автор Masha_Aleksa



У Тайванцев есть свой Арестович / Фото smak_media



В то же время у китайцев – гиркин / Скриншот с твиттера

Будет интересно – Арестович объяснил, почему Пелоси полетела на Тайвань: смотрите видео