За все мы заплатим дополнительно, – Пендзин заявил, что пиво может подорожать

Правительство Украины хочет повысить акцизный налог на пиво. Его планируют рассчитывать в соответствии от крепкости, а не от литража.

Налог будет меняться в соответствии с крепкостью напитка. Об этом в эфире сообщил экономист Олег Пендзин.

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Цену на пиво увеличат

"Сейчас будут вводить налог не от литража, а от крепкости. И чем крепче (напиток – 24 канал) – он (налог – 24 канал) будет выше. Самый высокий налог будет на то пиво, которое будет иметь максимальное количество градусов", – отметил экономист.

Бесспорно "положит" эти цифры в цену товара, и за все это мы с вами заплатим дополнительно. Это однозначно увеличит цену товара,

– подчеркнул Пендзин.

Он отметил, что украинцы ценят пиво, и бесспорно это увеличит расходы людей на данный продукт. Потому что любое налогообложение не будет происходить за счет производителя.

Правительство хочет изменить ставку обложения акцизным налогом пива. Поэтому это может привести к подорожанию напитка в торговых точках.

Пендзин прокомментировал увеличение цены на пиво: смотрите видео