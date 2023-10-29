"Это не мое время": Пенс решил приостановить кампанию по баллотированию в президенты США

Бывший вице-президент США Майк Пенс не будет бороться за кресло главы государства. Он решил приостановить кампанию по баллотированию в президенты США.

Он был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии. Обратим внимание, что среди своих однопартийцев он был тем, кто активно поддерживал помощь Украине.

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Заявил, что это не его время

О приостановлении кампании по баллотированию он рассказал на ежегодном собрании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Библия говорит нам, что на все есть свое время под небом. Путешествуя по стране в течение последних шести месяцев, я пришел сюда, чтобы сказать: мне стало понятно, что это не мое время. Поэтому, после долгих молитв и размышлений, я решил приостановить свою кандидатскую кампанию,

– отметил он.

В то же время Пенс попросил разрешить ему пообещать собравшимся, что он никогда не оставит борьбу за консервативные ценности. Он также заявил, что никогда не перестанет бороться за избрание принципиальных республиканских лидеров на каждый пост в США.

Мы всегда знали, что это будет тяжелая битва, но я ни о чем не жалею,

– продолжил Пенс.

Собравшиеся отреагировали на заявление Пенса с изумлением. Они тоже неоднократно аплодировали ему стоя.

Заметим, что Пэнс – первый большой кандидат, вышедший из гонки, где доминировал его бывший босс и по сей день соперник – Дональд Трамп. А его борьба за президентское кресло подчеркивает, как сильно Трамп трансформировал партию.

Пенс поддерживал вступление Украины в НАТО

Майк Пенс заявлял, что Украина сможет стать членом НАТО. Но это станет возможным после завершения войны России против Украины, победы в ней.

Я искренне верю, что для Америки как лидера свободного мира и арсенала демократии важно продолжать предоставлять украинцам то, что им нужно, чтобы бороться и побеждать и отбивать это неспровоцированное российское вторжение,

– подчеркнул он.

По словам Пенса, они вместе с Владимиром Зеленским обсудили вопросы вступления Украины в НАТО. Он добавил, что всем следует дождаться, пока наше государство одержит победу в войне, развязанной Россией.