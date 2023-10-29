Він був одним із кандидатів на посаду президента США від Республіканської партії. Звернімо увагу, що серед своїх однопартійців він був тим, хто найактивніше підтримував допомогу Україні.

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Заявив, що це не його час

Про призупинення кампанії з балотування він розповів на щорічних зборах Республіканської єврейської коаліції у Лас-Вегасі.

Біблія говорить нам, що на все є свій час під небом. Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я прийшов сюди, щоб сказати: мені стало зрозуміло, що це не мій час. Тому, після довгих молитов і роздумів, я вирішив призупинити свою кандидатську кампанію,

– зазначив він.

Водночас Пенс попрохав дозволити йому пообіцяти присутнім, що він ніколи не залишить боротьбу за консервативні цінності. Він також заявив, що ніколи не припинить боротися за обрання принципових республіканських лідерів на кожну посаду у США.

Ми завжди знали, що це буде важка битва, але я ні про що не шкодую,

– продовжив Пенс.

Присутні відреагували на заяву Пенса з неабияким здивуванням. Вони також неодноразово аплодували йому стоячи.

Зауважимо, що Пенс – перший великий кандидат, який вийшов із перегонів, де домінував його колишній бос і донині суперник – Дональд Трамп. А його боротьба за президентське крісло підкреслює, наскільки сильно Трамп трансформував партію.

Пенс підтримував вступ України до НАТО

Майк Пенс заявляв, що Україна зможе стати членом НАТО. Але стане це можливим після завершення війни Росії проти України, перемоги у ній.

Я щиро вірю, що для Америки, як лідера вільного світу і арсеналу демократії, важливо продовжувати надавати українцям те, що їм потрібно, щоб боротися і перемагати і відбивати це неспровоковане російське вторгнення,

– наголосив він.

За словами Пенса, вони разом із Володимиром Зеленським обговорили питання вступу України до НАТО. Він додав, що всім слід дочекатися, поки наша держава здобуде перемогу у війні, розв'язаній Росією.