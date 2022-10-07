Пенсия в Украине: можно ли ее восстановить, если нет пенсионного удостоверения

Из-за войны некоторым украинцам пришлось переехать в другую область. Поэтому при переезде возможна потеря важных документов, в том числе и пенсионного удостоверения.

Многих интересует вопрос, как возобновить пенсионные выплаты, если нет пенсионного удостоверения. Ситуацию разъяснила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Как украинцам восстановить пенсию из-за потери удостоверения

По словам Жолнович, новое удостоверение могут выдать по заявлению. Его можно предоставить:

в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете как получателя пенсии;

в личном кабинете через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Чтобы подать заявление через электронный кабинет, необходимо авторизоваться на веб-портале. Это можно сделать с помощью "Дия. Подпись".

Также можно авторизоваться с помощью средств Интегрированной системы электронной идентификации на сайте или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

Пенсии в Украине: последние новости

Если пенсионеры уехали за границу, то выплата пенсий зависит от того, какие именно выплаты получает человек. Что касается субсидий, они начисляются на конкретные коммунальные услуги в Украине.

На деоккупированных территориях Харьковщины и Херсонщины уже началась выплата пенсий за октябрь.

Так, в 7 населенных пунктах Харьковской области сервисные центры уже возобновили свою работу. Речь идет о Балаклее, Чкаловском, Изюме, Барвенковом, Шевченковском, Великом Бурлуке и Волчанске.

Кстати, Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики ежегодно проводят проверку выплаты пенсий, после которой часть людей лишается выплат.

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