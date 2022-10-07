Багатьох цікавить питання, як відновити пенсійні виплати, якщо немає пенсійного посвідчення. Ситуацію роз’яснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як українцям відновити пенсію через втрату посвідчення

За словами Жолнович, нове посвідчення можуть видати за заявою. Її можна подати:

до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем знаходження на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Щоб подати заяву через електронний кабінет, потрібно авторизуватись на вебпорталі. Це можна зробити за допомогою "Дія. Підпис".

Також можна авторизуватися за допомогою засобів Інтегрованої системи електронної ідентифікації на сайті або за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Пенсії в Україні: останні новини

Якщо пенсіонери виїхали за кордон, то виплата пенсій залежить від того, які саме виплати отримує людина. Що стосується субсидій, то вони нараховуються на конкретні комунальні послуги в Україні.

На деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини вже розпочалася виплата пенсій за жовтень.

Так, у 7 населених пунктах Харківщини сервісні центри вже відновили свою роботу. Мовиться про Балаклію, Чкаловське, Ізюм, Барвінкове, Шевченкове, Великий Бурлук та Вовчанськ.

До речі, Пенсійний фонд, Мінфін та Мінсоцполітики щороку проводять перевірку щодо виплати пенсій, після якої частина людей позбавляється виплат.

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