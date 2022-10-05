Усе залежить від того, які саме виплати отримує людина. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Виплата пенсій українцям, які перебувають за кордоном

Що стосується субсидій, то вони нараховуються на конкретні комунальні послуги в Україні. При перерахунку буде братися до уваги кількість членів домогосподарства, які на сьогодні є фізично в Україні. Норматив на відсутніх членів домогосподарства зараховуватись не буде.

Якщо йдеться про ВПО, то грошова допомога їм надається для проживання в межах України. А коли вони виїхали за кордон, то виплата коштів припиняється.

Якщо говорити про пенсію, то вона зароблена відповідно до страхового стажу. І ми ніяк не прив’язуємо місце тимчасового перебування людини до того, як вона цю пенсію отримує. Обов’язок держави – заплатити людині ці гроші. Отож пенсії ми продовжуємо виплачувати і тим, хто через війну тимчасово виїхав за кордон,

– зазначила Жолнович.

Також є виплати пенсій по інвалідності, допомога дітям по інвалідності, виплати одиноким матерям – це теж статусні виплати, які продовжують перераховувати незалежно від того, де наразі знаходиться людина.

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