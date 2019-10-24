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      Нужно ли выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе?

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      Пенсии на Донбассе: нужно ли выплачивать пенсии в ДНР – Сивохо
      Пенсионеры пока не могут получать выплаты на неподконтрольных территориях / GettyImages

      23 октября советник секретаря СНБО Сергей Сивохо на своей странице в фейсбуке заявил, что Украина должна выплачивать пенсии своим гражданам, проживающим

      Володимир Зеленський ще у передвиборчій програмі обіцяв пенсії для жителів ОРДЛО. Не так давно і міністр закордонних справ Вадим Пристайко говорив про пом’якшення економічної блокади окупованих Росією територій. Серед них і відновлення пенсій.

      Детальніше тут: Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територіях

      11 жовтня члени Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів  разом з представниками Благодійного фонду "Право на захист" та організації "Донбас SOS" дійшли висновку, що змінювати законодавство у цьому питанні потрібно. Щоправда, яким чином – поки невідомо.

      Про це тут: Пенсії жителям окупованого Донбасу: що пропонують у Раді

      Голосніше у суспільстві про це почали говорити після допису у фейсбуці вихідця із Донецька радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

       

       

       

      Як виплачують пенсії зараз?

      У 2016 році Україна схвалила рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців, щоб уникнути зловживань. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку", введено також було систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Також пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.

      Про це: Пенсії для українців і мешканців псевдореспублік: у кого більше

      Це призвело до викривлення статистики переселенців, бо мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію, ставали на облік ВПО, щоб отримувати пенсію, і поверталися додому в ОРДЛО. Час від часу вони мають проходити верифікацію, і якщо не пройдуть її, то втратять право на пенсію.

      При цьому на непідконтрольних територіях продовжує "процвітати" "пенсійний туризм": поїздка на український КПП і назад.

      Влітку тодішній міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заначав, що виплачувати пенсії прямо на території окупованого Донбасу неможливо:

      Одна з причин – відсутність українських банків на окупованому Донбасі. Безпеку не можуть гарантувати, а протидіяти відмиванню грошей неможливо, 
      – розповів Вадим Черниш.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Опрос 24 Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Пенсионный фонд Реинтеграция Донбасса Пенсия Сергей Сивохо
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