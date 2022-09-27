Что будет, если долго не снимать пенсию с карты: объяснение Минсоцполитики

Украинцам продолжают платить пенсии и другие соцвыплаты. Но иногда у них нет возможности снять деньги с карты, в частности, из-за оккупации.

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона заверила, что Пенсионный фонд Украины продолжает выплату пенсий, в том числе находящихся на оккупированных и освобожденных территориях людям. Но есть ситуации, когда выплаты перестают поступать.

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Это может произойти, если человек долгое время не пользуется своим карточным счетом. К сожалению, мы не видим всех пенсионеров, а могут быть разные ситуации,

– сказала Марчак.

По ее словам, в фонде знают, что происходит на оккупированных территориях. Есть понимание, что человек может просто погибнуть, и об этом не будет известно.

Если в течение полугода у пенсионера совсем нет движения по карточкам, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление. Чтобы возобновить выплаты человеку, необходимо связаться с Пенсионным фондом и подтвердить свою персону.

Когда Пенсионный фонд может лишить выплат