Что будет, если долго не снимать пенсию с карты: объяснение Минсоцполитики
Украинцам продолжают платить пенсии и другие соцвыплаты. Но иногда у них нет возможности снять деньги с карты, в частности, из-за оккупации.
Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона заверила, что Пенсионный фонд Украины продолжает выплату пенсий, в том числе находящихся на оккупированных и освобожденных территориях людям. Но есть ситуации, когда выплаты перестают поступать.
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Это может произойти, если человек долгое время не пользуется своим карточным счетом. К сожалению, мы не видим всех пенсионеров, а могут быть разные ситуации,
– сказала Марчак.
По ее словам, в фонде знают, что происходит на оккупированных территориях. Есть понимание, что человек может просто погибнуть, и об этом не будет известно.
Если в течение полугода у пенсионера совсем нет движения по карточкам, тогда Пенсионный фонд может прекратить начисление. Чтобы возобновить выплаты человеку, необходимо связаться с Пенсионным фондом и подтвердить свою персону.
Когда Пенсионный фонд может лишить выплат
- В общей сложности есть 4 случая, когда человеку перестают выплачивать пенсию. Если пенсия была назначена лицу на основании документов, содержащих ложную информацию, например, если есть ошибка в фамилии или выплаты получали по фальшивым документам.
- Также если пенсионер уехал за границу – в таком случае пенсию не будут выплачивать до возвращения в Украину (если иное не предусмотрено международным договором). В случае смерти пенсионера или в случае неполучения лицом пенсионных выплат в течение 6 месяцев, лишают выплат.