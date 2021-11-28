Пенсионер ел хлеб с мемориала Голодомору, Тищенко рядом снимал видео для инстаграма

Николай Тищенко пришел к мемориалу Голодомору, чтобы почтить память жертв. Пока нардеп снимал видео для инстаграма, рядом стоял пенсионер, который ел хлеб с мемориала Голодомору.

Соответствующее видео, на котором дедушка ест, появилось в сети. Этого же дедушку можно заметить на кадрах, которые опубликовал Тищенко 27 ноября.

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Тищенко снимал видео возле пенсионера, который ел хлеб с мемориала Голодомору

На опубликованном Тищенко видео видно, как политик стоит на коленях перед мемориалом. Затем поднимается и крестится. Слева виднеется дедушка, который стоит рядом.

Тищенко снимал кадры для инстаграма рядом с дедушкой, который ел хлеб с мемориала: смотрите видео

Впоследствии на кадрах, опубликованных в СМИ, заметно как этот же дедушка берет и ест хлеб с мемориала Голодомору.

Дедушка, который стоял возле Тищенко, ел хлеб с мемориала Голодомору: смотрите видео

Пока неизвестно, видел ли Николай Тищенко, как дедушка ест хлеб. Кроме видео в сториз в инстаграме, политик также опубликовал фото с почтения памяти. На них нардеп ставит свечу к мемориалу.

Люди не обошли инцидент вниманием и спросили политика в комментариях к фото: "Вы не видели как дедушка ел рядом с Вами? Голодомор продолжается...".

Этот комментарий собрал 23 лайка от других пользователей сети. Некоторые люди возмущались тем, что произошло. Один из пользователей написал, мол, лучше "живым помогите".

Пользователи вспомнили о дедушке в комментариях под сообщением Тищенко / Скриншот из инстаграма Николая Тищенко

Чествование памяти жертв Голодомора: коротко