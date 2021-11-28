Відповідне відео, на якому дідусь їсть з'явилось в мережі. Цього ж дідуся можна помітити на кадрах, які опублікував Тищенко 27 листопада.
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Тищенко знімав відео біля пенсіонера, який їв хліб з меморіалу Голодомору
На опубліковану Тищенком відео видно, як політик стоїть на колінах перед меморіалом. Згодом підіймається та хреститься. Зліва помітно дідуся, який стоїть поруч.
Тищенко знімав кадри для інстаграму поруч з дідусем, який їв хліб з меморіалу: дивіться відео
Згодом на кадрах, опублікованих у ЗМІ, помітно як цей же дідусь бере та їсть хліб з меморіалу Голодомору.
Дідусь, який стояв біля Тищенка, їв хліб з меморіалу Голодомору: дивіться відео
Наразі невідомо, чи Микола Тищенко бачив, як дідусь їсть хліб. Окрім відео в сторіз в інстаграмі, політик також опублікував фото з вшанування пам'яті. На них нардеп ставить свічку до меморіалу.
Люди не оминули інцидент увагою та запитали політика в коментарях до фото: "Ви не бачили як дідусь їв поруч з Вами? Голодомор продовжується...".
Цей коментар зібрав 23 вподобання від інших користувачів мережі. Деякі люди обурювались через те, що сталось. Один з користувачів написав, мовляв, краще "живим допоможіть".
Користувачі згадали про дідуся в коментарях під дописом Тищенка / Скриншот з інстаграму Миколи Тищенка
Вшанування пам'яті жертв Голодомору: коротко
- В останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів – злочинів радянської влади, які забрали мільйони життів.
- Цьогоріч у Києві на територію Національний музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні" люди принесли запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі.
- Окрім того, вшанування відбулось також у Львові та інших містах країни.
- На передовій бійці вшанували пам'ять жертв Голодомору. Також Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв. Детальніше історії про Голодомор читайте за посиланням.