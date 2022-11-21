Отдал на ВСУ все, что собрал за жизнь: Зеленский наградил пенсионера из Буковины

На Буковине пенсионер Николай Шевчук отдал на ВСУ деньги, которые собирал всю свою жизнь. За это президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.

Зеленский отметил пожилого украинца 21 ноября. Он подчеркнул, что Шевчук продемонстрировал самоотверженность во время войны.

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За гражданское мужество и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях военного положения, верность украинскому народу постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени пенсионера Шевчука Николая Григорьевича из Черновицкой области,

– говорится в указе.

Сколько денег пожертвовал пенсионер

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк рассказал, что большое пожертвование пан Николай сделал еще в марте. Тогда он отправил на нужды украинского войска 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Украинцы и мир собирают деньги на ВСУ: последние новости

7 ноября в Украину прибыла первая партия из 13 генераторов из Литвы. Из-за российских ударов по инфраструктуре партнеры планируют отправить нам еще больше генераторов.

В начале ноября Сергей Притула еще раз досрочно закрыл сбор на 50 бронетранспортеров FV103 Spartan. В результате наши воины получат даже на 10 единиц техники больше, чем планировалось.

Украинский писатель Сергей Жадан во время последних выступлений за границей собрал на ВСУ почти миллион гривен. Он похвастался фотографией из гостиничного номера, где вся кровать покрыта собранными деньгами, которые Жадан считал вместе с коллегами.

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