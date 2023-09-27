Защитники были умилены: 82-летний немец потратил все свои сбережения на реанимобиль для ВСУ

82-летний Райнгард Кляйне пригнал из Германии реанимобиль для защитников. Он сам его приобрел и доукомплектовал.

Ранее Райнгард Кляйне работал врачом, поэтому понимает, насколько важно вовремя раненым оказать первую помощь и быстро довезти в медучреждение.

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Мужчина потратил все свои сбережения

82-летний Райнгард Кляйне привез из Берлина в Киев реанимобиль для ВСУ, на который потратил все свои сбережения – 25 тысяч евро.

Я знаю, что Украине сейчас очень нужна поддержка. Этих денег мне не жалко, хотя и потратил все, что имел.

– сказал Райнгард Кляйне.

Он рассказал, что в Польшу перегонять авто ему помогал украинец, с которым он ехал за рулем поочередно. Далее к ним присоединились еще двое мужчин. С ними еще была девушка из Белоруссии, проживающая в Германии.

Стоит отметить, что мужчина не в первый раз помогает Украине. После взрыва на Чернобыльской АЭС он приезжал из Германии, чтобы помогать детям, пострадавшим в результате аварии. В 2014-м он с ужасом узнал об оккупации Россией Крыма и с тех пор был уверен, что Путин на этом не остановится. Когда началась полномасштабная война – в стороне остаться не смог.

Я задался вопросом: чем могу помочь? Дома, в Германии, я приютил женщин из Украины. Среди них была даже беременна. Это ужасно, когда люди вынуждены покидать родные дома, спасаясь от войны,

– сказал он.

Райнгард напомнил, что в его семье тоже были военные. В частности, дядя воевал во времена Первой мировой. На его счету было около 80 сбитых самолетов противника, и он погиб еще молодым.

Райнгард добавил, что с восторгом наблюдает, как украинские военные сантиметр за сантиметром отвоевывают у врага захваченные территории. Однако как врач он понимает, что для успешной борьбы с россиянами, кроме оружия, нужно еще и качественное медицинское снаряжение.

Украинские военные были растроганы

Волонтер передал реанимобиль украинским защитникам в Киеве. Они растрогались, что в таком почтенном возрасте Райнгард приехал издалека, что внес свой вклад в нашу победу над врагом. Еще и потратив все свои сбережения.

В машине много необходимого для эвакуации и спасения жизни раненых и в целом для обустройства быта защитников на передовой. Автомастера еще осмотрят автомобиль и перекрасят, а через месяц-другой он будет уже на Бахмутском направлении.

Тем временем 82-летний Райнгард планирует волонтерить и дальше и думает, как собирать необходимые на это средства.