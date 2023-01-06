Пенсионер из Прилук выиграл 3 миллиона гривен у "Лото-Забава"

"Лото-Забава" в народе называют "Фабрикой миллионеров", ведь на ее счету уже более 400 лотерейных миллионеров. И даже в сегодняшних реалиях самые преданные участники продолжают участвовать в любимой лотерее.

В декабре жителю города Прилуки Черниговской области удалось сорвать джекпот "Лото-Забава" - 3 миллиона гривен! Человек стал 427 миллионером в этой лотерее. Выигрыш очень особенный, ведь это первый лотерейный мультимиллионер, появившийся у "Лото-Забава" с начала полномасштабной войны.

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Кто сорвал джекпот "Лото-Забава"

Выиграть повезло 72-летнему Иосифу Павловичу Куту. Пенсионер участвует в лотерее уже много лет, это его любимое развлечение. Он давно хотел попасть в студию "Лото-Забава" и так случилось, что его мечта осуществилась, более того, в студию он пришел как победитель.

В конце декабря в прямом эфире розыгрыша "Лото-Забава" Иосиф Павлович получил чек на 3 миллиона гривен.

Я покупаю лотерейные билеты каждую неделю. Довольно часто выигрываю – несколько раз выигрывал по 7 000 гривен, выигрывал бытовую технику, было много мелких выигрышей по 100, 250 гривен. Но я, как и любой другой участник, хотел выиграть большую сумму. Я знал, что когда-нибудь это произойдет, потому что секрет успеха – настойчивость. Выигрывает тот, кто играет! – рассказывает Иосиф Кут.

Поддержать отца в студию "Лото-Забава" приехал его сын со своей семьей. Сергей не является участником "Лото-Забава", но после успеха отца планирует пополнить ряды поклонников этой лотереи. В то же время, его жена Иванна всегда поддерживала свекра и даже считает себя его "лотерейным секретарем", ведь иногда именно она помогает ему с покупкой и проверкой билетов.

"На этот раз отец проверил билет сам. Нам позвонила мать и говорит, что он плачет, ведь выиграл большие деньги у "Лото-Забава". Я сказала, чтобы он успокоился, мы все сейчас проверим. Тогда позвонила лотерейному оператору, передала информацию о билет, а нас в ответ поздравили с выигрышем 3 миллиона гривен. Я не могла в это поверить, неужели такое бывает?!" – рассказывает Иванна.

Поддержать Иосифа Кута пришли его сын, невестка и внуки / Фото "Лото-Забава"

Выигранные деньги Иосиф Кут планирует потратить на обучение и отдых своих внуков. Также он намерен и дальше участвовать в "Лото-Забава" и уверен, что ему обязательно удастся выиграть еще много раз.

Пенсионер сорвал джекпот в "Лото-Забава": смотрите видео

Что стоит знать о "Лото-Забава"

Каждое воскресенье в "Лото-Забава" разыгрывают много денежных призов, крупнейшим из которых является джекпот в размере 1 миллиона гривен. А сейчас возможностей выиграть еще больше: до 15 января проходит новогодняя акция, в которой разыграют Citroen C3 и дополнительные денежные призы.

Принять участие в "Лото-Забава" и выиграть все эти призы может любой совершеннолетний украинец. Лотерейный билет стоит от 20 гривен.