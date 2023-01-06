У грудні мешканцю міста Прилуки Чернігівської області пощастило зірвати джекпот "Лото-Забава" – 3 мільйони гривень! Чоловік став 427 мільйонером у цій лотереї. Виграш дуже особливий, адже це перший лотерейний мультимільйонер, який з'явився у "Лото-Забава" від початку повномасштабної війни.

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Хто зірвав джекпот "Лото-Забава"

Виграти пощастило 72-річному Йосипу Павловичу Куту. Пенсіонер бере участь у лотереї вже багато років, це його найулюбленіша розвага. Він давно хотів потрапити у студію "Лото-Забава" і так сталося, що його мрія здійснилася, ба більше, у студію він прийшов як переможець.

Наприкінці грудня у прямому ефірі розіграшу "Лото-Забава" Йосип Павлович отримав чек на 3 мільйони гривень.

Я купую лотерейні білети кожного тижня. Досить часто виграю – кілька разів вигравав по 7 000 гривень, вигравав побутову техніку, було й багато дрібних виграшів по 100, 250 гривень. Але я, як і будь-який інший учасник, хотів виграти велику суму. Я знав, що колись це станеться, бо секрет успіху – наполегливість. Виграє той, хто грає! – розповідає Йосип Кут.

Підтримати батька до студії "Лото-Забава" приїхав його син зі своєю родиною. Сергій не є учасником "Лото-Забава", але після успіху батька планує поповнити лави шанувальників цієї лотереї. Водночас його дружина Іванна завжди підтримувала свекра і навіть вважає себе його "лотерейним секретарем", адже іноді саме вона допомагає йому з покупкою і перевіркою білетів.

"Цього разу батько перевірив білет сам. Нам зателефонувала мати та каже, що він плаче, адже виграв великі гроші у "Лото-Забава". Я сказала, щоб він заспокоївся, ми все зараз перевіримо. Тоді зателефонувала до лотерейного оператора, передала інформацію про білет, а нас у відповідь привітали з виграшем 3 мільйонів гривень. Я не могла в це повірити, невже таке буває?!" – розповідає Іванна.

Підтримати Йосипа Кута прийшли його син, невістка та онуки / Фото "Лото-Забава"

Виграні гроші Йосип Кут планує витратити на навчання та відпочинок своїх онуків. Також він має намір і далі брати участь у "Лото-Забава" і впевнений, що йому обов'язково пощастить виграти ще багато разів.

Пенсіонер зірвав джекпот у "Лото-Забава": дивіться відео

Що варто знати про "Лото-Забава"

Кожної неділі у "Лото-Забава" розігрують багато грошових призів, найбільшим з яких є джекпот розміром 1 мільйон гривень. А зараз можливостей виграти ще більше: до 15 січня проходить новорічна акція, в якій розіграють CITROЁN C3 та додаткові грошові призи.

Взяти участь в "Лото-Забава" та виграти усі ці призи може будь-який повнолітній українець. Лотерейний білет коштує від 20 гривень.