Пенсионер-киевлянин в полуразрушенном доме собирает уцелевшие вещи: щемящее видео
Источник:телеграм Антона Геращенко
Российские оккупанты цинично ведут огонь по Киеву с первого дня полномасштабного вторжения. От ударов рашистов прежде всего страдают мирные жители столицы. Некоторые остались без крыши над головой, как пенсионер, попавший на видео.
В ночь на 21 марта захватчики в очередной раз нанесли ракетные удары по Киеву. В результате российских обстрелов пострадали жители Подольского района.
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Дома некоторых киевлян получили значительные разрушения. Всего за 3 недели войны в столице уничтожено более 70 жилых домов.
На видео попал момент, как киевлянин-пенсионер собирает уцелевшие вещи в своей разрушенной квартире. Вероятно, в этих стенах мужчина провел всю свою жизнь, а теперь остался без родного дома. Уверены, что оккупанты обязательно поплатятся за содеянное.
Киевлянин-пенсионер собирает уцелевшие вещи в полуразрушенном доме: смотрите видео