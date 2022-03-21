У ніч на 21 березня загарбники вкотре завдали ракетних ударів по Києву. Унаслідок російських обстрілів постраждали мешканці Подільського району.

До теми Через обстріл у Подільському районі Києва загинуло 8 людей

Домівки деяких киян зазнали значних руйнувань. Загалом за 3 тижні війни у столиці знищено понад 70 житлових будинків.

На відео потрапив момент, як киянин-пенсіонер збирає вцілілі речі у своїй напівзруйнованій квартирі. Імовірно, у цих стінах чоловік провів усе своє життя, а тепер – залишився без рідного дому. Упевнені, що окупанти обов'язково поплатяться за скоєне.

Киянин-пенсіонер збирає вцілілі речі у напівзруйнованому домі: дивіться відео

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