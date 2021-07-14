Это предупредительная акция, – участник протеста под ВР о том, чего требуют силовики-ветераны
Источник:24 канал
Ветераны силовых структур начали массовый протест сначала под Верховной Радой. Затем его продолжили под Кабинетом Министров и вернулись под ВР.
Один из участников акции – пенсионер Министерства внутренних дел Станислав Чернявский. Он рассказал, почему под законодательным органом собрались так много людей.
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Почему протестуют пенсионеры
По его словам, основной вопрос протестующих в Верховную Раду – это законопроект №2141, который должны принимать во втором чтении.
Прежде всего это у нас предупредительная акция по перерасчету пенсий,
– сказал Чернявский.
Он отметил, что протестующие хотят снять соответствующий законопроект с рассмотрения во втором чтении. "Мы против этого законопроекта. Я хочу обратиться в ВР – если вы принимаете законопроекты, у вас есть юридический отдел, то хотя бы с ними консультируйтесь", – отметил участник акции протеста.
Чернявский подчеркнул, что лично передал обращение протестующих народному депутату Украины от "Батькивщины" Михаилу Цимбалюку. "Он пообещал это озвучить с трибуны Верховной Рады. Думаю, он нам поможет в решении этих вопросов", – сказал протестующий.
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Пенсии для военных: что известно
- Недавно Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы разобраться с выплатами для военных пенсионеров.
- Он отметил, что вопрос о соответствующей индексации до сих пор неурегулирован. Несправедливость заключается в том, что между новыми пенсиями и назначенными до 2018 года образовалась существенная разница.