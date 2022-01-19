Спектакль окончен: "пенсионер" Назарбаев при жизни увидел "народную любовь"

Главный злодей жив, вышел из тени и записывает видеобращения к нации. Мол, я с 2019 года простой пенсионер и ни за что в стране не отвечаю. Заслуженно отдыхаю в столице.

Архитектор трагедии

Вот кто стоит за расстрелом мирных митингующих и гражданских. Детей, стариков, женщин.

По теме У Токаева – вся полнота власти: Назарбаев впервые публично обратился к казахам

Вот кто попросил своего друга Путина ввести войска на казахскую землю.

Вот он, инициатор массовых репрессий и пыток, которые захлестнули Казахстан.

Это его кровавый почерк, который мы видели в Жанаозене, только теперь в огромных, ужасающих масштабах.

Назарбаев в очередной раз показал, что пойдет на все ради власти. Для него человеческая жизнь ничего не значит по сравнению с интересами клана.

Это был тактический ход: уйти в тень, убрать родственников.

Вся ответственность за трагедию лежит на Назарбаеве и Токаеве.

Важно Преступления режима Токаева, о которых не расскажет пропаганда

Радует только одно

Диктатор при жизни увидел "народную любовь".

Его памятник не просто снесли, а еще таскали за автомобилем по площади и повесили на акимате, а таблички с названием улицы Назарбаева срывали и топтали.

Рано или поздно приходится платить по счетам. И за январь-2022 тоже придется.

фото Sputnik Казахстан

В Казахстане отменили ЧП – смотрите видео