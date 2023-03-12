Несмотря на масштабные митинги: Сенат Франции одобрил противоречивую пенсионную реформу

Во Франции приняли пенсионную реформу, которая вызвала волну возмущения. За нее поздно вечером в субботу проголосовала верхняя палата Сената.

Свои голоса "За" соответствующее решение отдали 195 сенаторов, а "Против" были 112. Так что вскоре пенсионная реформа может стать законом. Заметим, что она изрядно возмутила французов и явилась причиной масштабных митингов.

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Остается сделать окончательный проект

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подчеркнула, что "важный этап пройден". Она добавила, что в правительстве есть парламентское большинство. Это позволит одобрить реформу в ее финальном варианте.

Сейчас ожидается разработка окончательного проекта. С ним впоследствии ознакомят представителей обеих палат парламента. И только после этого состоится финальное голосование.

Заметим, что Сенат Франции отдал свой голос за повышение пенсионного возраста. Его планируют поднять на два года – до 64 лет. И не остановило сенаторов мощное сопротивление профсоюзов, на которое они наткнулись.

Закон могут протолкнуть вообще без голосования. Такой лазейкой могут воспользоваться, если правительство Макрона не сможет собрать перед голосованием большинство.

В таком случае премьер-министр имеет право использовать статью 49/3. Это очень противоречивый, но прописанный в конституции инструмент, его применение вполне законно, хотя и может вызвать очередную волну недовольства.

Голосованию предшествовали масштабные митинги

Обращаем внимание, что перед голосованием за реформу, состоявшееся вечером 11 марта, страну всколыхнули митинги. На них вышли сотни тысяч человек по всей территории Франции. Правда, прогнозировали, что их будет гораздо больше.

В одном только Париже правоохранители насчитали 48 тысяч митингующих. Министерство внутренних дел Франции также отметило, что по всей стране их насчитали 368 тысяч. Интересно, что во вторник на митингах участвовало более 1 миллиона человек. Марши проводили как в городах, так и в деревнях. Везде, где люди были возмущены реформой, которую считают несправедливой.