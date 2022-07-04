Минцифры запустило бета-тест пенсионного и вида на жительство в Дия

Скоро пользователи Дия смогут использовать пенсионное удостоверение и электронный вид на постоянное или временное место жительства. В Минцифры запустили бета-тест новых цифровых документов.

В Минцифры просят украинцев присоединиться к бета-тесту новых цифровых документов. Это нужно для того, чтобы завершить работу и сделать документы максимально удобными в использовании.

Заметьте Более 200 тысяч украинцев подали заявки на возмещение разрушенного жилья

Как присоединиться к тестированию

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно пройти процедуру регистрации на портале "Дия" для получения документа. Конечно, для этого есть условия.

Для того, чтобы принять участие в бета-тесте цифрового пенсионного удостоверения, у граждан должен быть соответствующий оригинал документа в виде пластиковой или платежной карты, выданных после 2014 года.

В то же время для того, чтобы принять участие в тестировании е-вида, нужно иметь удостоверение в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, то есть ID-карту, банковский счет для авторизации на портале "Дия" через систему BankID, а также смартфон с NFC.

Чтобы стать участником бета-теста новых документов в Дия, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться.

Как подать заявку на возмещение за разрушенное жилье

К сожалению, война, которую начала Россия, оставляет многих украинцев без крыши над головой. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что из-за войны около 800 тысяч украинцев потеряли жилье. В то же время в Дия заявки на возмещение разрушенного оккупантами жилья подали около 220 тысяч граждан.

Для того, чтобы подать такую заявку, нужно выполнить следующий алгоритм действий:

скачать приложение "Дия" или зайти на соответствующий портал;

заполнить соответствующую форму: внести все необходимые данные;

отправить заявку через электронную почту, приложение "Дия", или портал "Дия" и ждать, пока с вами свяжутся представители ЦПАУ.

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