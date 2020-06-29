Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий, – СМИ
Правительство планирует ввести новую пенсионную реформу, которая заработает с 2021 года. СМИ уверяют, что в ней в частности предусмотрят отмены льготных пенсий. Говорится о тех, кто может досрочно выходить на пенсии.
Все потому, что пока не хватает денег, чтобы обеспечить всех украинских пенсионеров достойными пенсиями, сообщает Finance.ua со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
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По результатам пенсионной реформы в правительстве якобы планируют ощутимо сократить количество льготников, которые заранее могут выходить на пенсию. Поэтому, как следствие, уменьшится и общее количество пенсионеров.
Кроме того, может прекратится и назначения пенсий за выслугу лет. Такие выплаты могут остаться только в узкого круга лиц.
Также в Украине планируют увеличить тариф единого социального взноса за лиц, работающих на работах по спискам льготных категорий профессий.
Что известно о пенсионной реформе?
Правительство планирует с 2021 перейти ко второму уровню пенсионной системы. Здесь говорится о введении накопительной пенсионной системы, когда пенсии станут персональными.
Премьер Денис Шмыгаль выразил убеждение, что такой переход – это единственный путь, чтобы будущие пенсионеры получали достойную пенсию, а бизнес не получал дополнительную налоговую нагрузку.