Уволили, но не ушли: прокуроры после пенсионного скандала вернулись на должности

Пятеро руководителей областных прокуратур, уволенных в октябре 2024 года из-за пенсионного скандала, вернулись на работу в тех же структурах, только сменив должности. Кроме них, на новую должность перешел и руководитель одной из специализированных прокуратур.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора. Хотя официально было заявлено об их увольнении, на самом деле они лишь временно уступили свои руководящие кресла.

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Как прокуроры назначали себе пенсии

Скандал разразился после того, как стало известно, что руководители прокуратур через суд назначали себе пенсии, увеличивая стаж или используя справки об инвалидности, полученные в медико-социальных экспертных комиссиях. В результате они получали значительно более высокие выплаты, чем предусмотрено законом.

Впоследствии выяснилось, что единственным, кто действительно потерял должность после огласки, был генпрокурор Андрей Костин – и это несмотря на то, что он лично пенсию не получал. Его увольнение объяснили тем, что он "не заметил" схему с махинациями. А вот прокуроры-пенсионеры просто сменили кабинеты.

Новые должности – те же лица

Офис генерального прокурора заявлял, что прокуроры написали заявления об увольнении. Речь шла о руководителях прокуратур Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областей, а также о руководителе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Однако расследование показало, что все они остались в системе.

Хмельницкая область

Андрей Олейник, который "уволился" в октябре 2024-го, фактически был переведен на должность прокурора отдела. И только в конце января 2025-го он ушел в отставку уже с новой должности. Его зарплата в январе составила 922 904 гривен, а в феврале – еще 710 182 гривен. В 2024 году он получил пенсию в размере 266 967 гривен.

Харьковская область

Александр Фильчаков, бывший руководитель областной прокуратуры, получал ежемесячную пенсию в 68,5 тысячи гривен – это втрое больше установленного государством максимума. После скандального "увольнения" он получил новую должность – заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ГБР.

Тернопольская область

Андрей Миколайчук, якобы уволенный в октябре 2024-го, в январе 2025-го задекларировал зарплату 159,4 тысячи гривен уже в должности прокурора областной прокуратуры. В 2023 году его средняя пенсия составляла 27,2 тысячи гривен, а зарплата – 149 тысячи гривен.

Южный регион

Андрей Глумаков, бывший руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны, который получал 70,2 тысячи гривен пенсии в месяц, теперь работает прокурором отдела. В октябре 2024-го он задекларировал зарплату в 272,5 тысячи гривен.

Что касается Андрея Рудницкого (Ривненская область), Сергея Спильника (Запорожская область) и Екатерины Шевцовой (Черкасская область), их декларации после "увольнения" отсутствуют. Однако, по неофициальной информации, все они продолжают работать в структуре прокуратуры на других должностях.

"Увольнение" как формальность

Несмотря на громкие заявления о борьбе с коррупцией и кадровые чистки, уволенные прокуроры фактически остались на своих местах. Единственным следствием скандала стало увольнение генпрокурора Костина, хотя именно он не участвовал в схеме.

Прокуроры же продолжают получать и высокие пенсии, и солидные зарплаты, просто сменив должности.