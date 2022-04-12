Реакция Пентагона на вероятную химатаку в Мариуполе: говорят, что знают, на что способна Россия
Источник:CNN
Российские захватчики могли использовать химическое оружие против защитников Мариуполя и гражданских. На это уже отреагировали в Пентагоне.
Соответствующее заявление сделал представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. По его словам, вероятное применение такого оружия вызывает глубокое беспокойство.
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Как отреагировали в Пентагоне
Чиновник отметил, что Пентагон не имеет возможности подтвердить сообщения о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Но там знают о такой информации и пообещали внимательно следить за ситуацией.
Эти сообщения, если они правдивы, отражают наши опасения относительно того, что Россия может использовать в Украине,
– пояснил Кирби.
Представитель американского министерства добавил, что речь идет о различных средствах подавления беспорядков, в частности – слезоточивом газе, смешанном с отравляющими веществами.Обратите внимание! Ранее Байден предостерегал Россию: если ее военные применят в Украине химическое оружие, реакция США и НАТО "будет немедленной".
Вероятная химатака по Мариуполю
- Вечером 11 апреля в "Азове" сообщили, что враг сбросил на Мариуполь с беспилотника яд неизвестного происхождения.
- У пострадавших начали проявляться дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
- Перед этим оккупанты открыто говорили о намерениях "выкуривать" защитников города с помощью химического оружия.
- Основатель полка "Азов" уточнил, что пострадали уже 3 военных. Обошлось "без катастрофических последствий".
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