Відповідну заяву зробив речник американського оборонного відомства Джон Кірбі. За його словами, ймовірне застосування такої зброї викликає глибоке занепокоєння.

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Посадовець зазначив, що Пентагон не має можливості підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Але там знають про таку інформацію й пообіцяли уважно стежити за ситуацією.

Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають наші побоювання щодо того, що Росія може використати в Україні,

– пояснив Кірбі.

Речник американського міністерства додав, що мовиться про різні засоби придушення заворушень, зокрема – сльозогінний газ, змішаний із отруйними речовинами.

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