Воссоздали украинскую "Паутину": Пентагон провел масштабные учения во Флориде, – СМИ

Пентагон пересматривает свою стратегию борьбы с беспилотниками, опираясь на опыт войны в Украине. Об этом сообщает Defense One.

Смотрите также Куда исчезло до 50% американских запасов ракет для Patriot: CNN привел данные Пентагона

Что известно об учениях США?

Во Флориде на авиабазе Эглин провели масштабные учения под названием "Чистый горизонт", во время которых воспроизвели сценарии массированных атак дронов.

В ходе тренировок военные смоделировали различные типы угроз – от коммерческих беспилотников до более сложных систем, устойчивых к радиоэлектронной борьбе. Также использовали дроны с оптоволоконным управлением и аппараты, работающие через сеть LTE, что позволяло операторам управлять ими дистанционно даже из других штатов.

По данным издания, результаты учений показали необходимость создания единой системы обмена данными между радарами и средствами перехвата. Кроме этого, в США признали потребность в дешевых дронах-перехватчиках, поскольку сейчас для уничтожения недорогих БпЛА часто применяют ракеты стоимостью миллионы долларов.

По словам бригадного генерала Мэтта Росса, который возглавляет центр борьбы с беспилотниками, только за последние шесть недель США выделили более 600 миллионов долларов на внедрение новых технологий. Он также отметил, что американские военные непосредственно изучали украинский опыт, в частности эффективность различных систем на поле боя.

В Пентагоне отмечают, что развитие автономных технологий происходит быстрее, чем формируются оборонные бюджеты, что создает дополнительные вызовы. Именно поэтому США активизируют адаптацию новых решений, ориентируясь на современные условия ведения войны.

Что известно об операции "Паутина"?

Операция "Паутина" – это масштабная спецоперация Службы безопасности Украины, проведена 1 июня 2025 года, которая стала одной из самых результативных атак по стратегической авиации России в глубоком тылу. Операцию реализовала Служба безопасности Украины под руководством Василия Малюка, нанеся одновременные удары по аэродромам в нескольких часовых поясах.

Целью операции было уничтожение стратегических бомбардировщиков, которые использовались для атак по Украине, а также ослабление военного потенциала России.

В результате операции, по имеющимся данным и официальным оценкам, дронами было поражено от 15 до 20 самолетов, среди которых – не менее 8 Ту-95 и от 7 до 12 Ту-22М3. Также сообщалось об уничтожении или повреждении двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Украинская сторона заявляла, что общее количество пораженных воздушных судов могло достигать до 41, включая стратегические бомбардировщики Ту-160.