Пентагон переглядає свою стратегію боротьби з безпілотниками, спираючись на досвід війни в Україні. Про це повідомляє Defense One.

Що відомо про навчання США?

У Флориді на авіабазі Еглін провели масштабні навчання під назвою "Чистий горизонт", під час яких відтворили сценарії масованих атак дронів.

У ході тренувань військові змоделювали різні типи загроз – від комерційних безпілотників до складніших систем, стійких до радіоелектронної боротьби. Також використовували дрони з оптоволоконним керуванням і апарати, що працюють через мережу LTE, що дозволяло операторам керувати ними дистанційно навіть з інших штатів.

За даними видання, результати навчань показали необхідність створення єдиної системи обміну даними між радарами та засобами перехоплення. Окрім цього, у США визнали потребу у дешевих дронах-перехоплювачах, оскільки зараз для знищення недорогих БпЛА часто застосовують ракети вартістю мільйони доларів.

За словами бригадного генерала Метта Росса, який очолює центр боротьби з безпілотниками, лише за останні шість тижнів США виділили понад 600 мільйонів доларів на впровадження нових технологій. Він також зазначив, що американські військові безпосередньо вивчали український досвід, зокрема ефективність різних систем на полі бою.

У Пентагоні наголошують, що розвиток автономних технологій відбувається швидше, ніж формуються оборонні бюджети, що створює додаткові виклики. Саме тому США активізують адаптацію нових рішень, орієнтуючись на сучасні умови ведення війни.

Що відомо операцію "Павутина"?

Операція "Павутина" – це масштабна спецоперація Служби безпеки України, проведена 1 червня 2025 року, яка стала однією з найрезультативніших атак по стратегічній авіації Росії у глибокому тилу. Операцію реалізувала Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка, завдавши одночасних ударів по аеродромах у кількох часових поясах.

Метою операції було знищення стратегічних бомбардувальників, які використовувалися для атак по Україні, а також послаблення військового потенціалу Росії.

Унаслідок операції, за наявними даними та офіційними оцінками, дронами було уражено від 15 до 20 літаків, серед яких – щонайменше 8 Ту-95 і від 7 до 12 Ту-22М3. Також повідомлялося про знищення або пошкодження двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Українська сторона заявляла, що загальна кількість уражених повітряних суден могла сягати до 41, включно зі стратегічними бомбардувальниками Ту-160.