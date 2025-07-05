Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил в разговоре с 24 Каналом, с чем связано решение США не предоставлять Украине определенную военную помощь. К слову, глава Пентагона Пит Хегсет единолично решил остановить предоставление оружия Украине. Так же он поступал в феврале и мае, но в обоих случаях его решения были отменены за несколько дней.

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Путин снова оскорбил Трампа

Добрянский отметил, что вооруженные системы, которые должны были быть направлены Украине и уже находились в грузовиках в европейских странах, но их вернули, не являются новыми. Это старое оружие, которое США уже не использует. Поэтому не понятно, почему его вернули, чтобы защищать территорию США.

К теме. США задержали предоставление Украине десятков ракет Patriot, артиллерийских снарядов калибра 155 мм, ракет Hellfre, систем GMLRS, гранатометов, ракеты Stinger и ракет AIM для истребителей F-16.

"Даже если это были ракеты для систем Patriot, они не будут защищать территорию Америки. США имеют много других систем, которые отсутствуют в соседних странах" – объяснил представитель Украинского конгресса.

Глава Пентагона ранее прекращал помощь Украине. Тогда – в феврале и в мае – агентства федеральных министров не были оповещены об этом его решении, и это их шокировало.

Известно, что в Белом доме есть команды, которые выступают против поддержки Украины. Однако эта акция удивила всех, в частности, по его словам, большинство республиканцев.

Различные голоса из обеих партий выступают против этого решения и не понимают, почему так произошло,

– подчеркнул Добрянский.

Хотя Трамп выступает в роли миротворца, но на сегодня война продолжается. Более того, от когда его избрали президентом США, интенсивность атак России по территории Украины возросла. Как отметил представитель Украинского конгресса, год назад количество жертв и пострадавших от российских атак было меньше.

Поэтому если Трамп хочет мира, а его нет, то нужно будет давать ответ, почему так происходит. Ранее он отмечал по ситуации на Ближнем Востоке, что не будет атаковать Иран. Однако за определенное время США продемонстрировали мощь собственных вооруженных сил на таком уровне, которого раньше никто не видел.

Так же надо дать ответы по Путину, который снова оскорбил Трампа. Это президент США сам признал, сказав, что он попытался искать мир, но Путин сейчас его не хочет,

– сказал Андрей Добрянский.

Однако Украина должна получать летальное оружие, комплексы ПВО, системы, способные атаковать самолеты, наносящие удары по территории Украины. Также, по его мнению, важно продолжать санкции против России, в частности ограничивать цены на нефть.

Еще один важный шаг со стороны США, добавил представитель Украинского конгресса, – поддержать европейский трибунал по расследованию преступлений против Украины.