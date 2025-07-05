Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський пояснив у розмові з 24 Каналом, з чим пов'язане рішення США не надавати Україні певну військову допомогу. До слова, глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно вирішив зупинити надання зброї Україні. Так само він вчиняв у лютому і травні, але в обидвох випадках його рішення були скасовані за кілька днів.

Читайте також Трамп може відновити поставки ракет Patriot після розмови із Зеленським, – Reuters

Путін знову образив Трампа

Добрянський зазначив, що збройні системи, які мали бути направлені Україні і вже перебували у вантажівках у європейських країнах, але їх повернули, не є новими. Це стара зброя, яку США вже не використовує. Тому не зрозуміло, чому її повернули, щоб захищати територію США.

До теми. США затримали надання Україні десятків ракет Patriot, артилерійських снарядів калібру 155 мм, ракет Hellfre, систем GMLRS, гранатометів, ракети Stinger і ракет AIM для винищувачів F-16.

"Навіть якщо це були ракети для систем Patriot, вони не будуть захищати територію Америки. США мають багато інших систем, які відсутні у сусідніх країнах" – пояснив речник Українського конгресу.

Глава Пентагону раніше припиняв допомогу Україні. Тоді – в лютому і в травні – агенції федеральних міністрів не були оповіщені про це його рішення, і це їх шокувало.

Відомо, що в Білому домі є команди, які виступають проти підтримки України. Проте ця акція здивувала всіх, зокрема, за його словами, більшість республіканців.

Різні голоси з обидвох партій виступають проти цього рішення і не розуміють, чому так сталося,

– підкреслив Добрянський.

Хоч Трамп виступає в ролі миротворця, але на сьогодні війна продовжується. Ба більше, від коли його обрали президентом США, інтенсивність атак Росії по території України зросла. Як зауважив речник Українського конгресу, рік тому кількість жертв та постраждалих від російських атак була меншою.

Тому якщо Трамп прагне миру, а його немає, то потрібно буде давати відповідь, чому так відбувається. Раніше він наголошував щодо ситуації на Близькому Сході, що не буде атакувати Іран. Проте за певний час США продемонстрували міць власних збройних сил на такому рівні, якого раніше ніхто не бачив.

Так само треба дати відповіді щодо Путіна, який знову образив Трампа. Це президент США сам визнав, сказавши, що він спробував шукати мир, але Путін зараз його не хоче,

– сказав Андрій Добрянський.

Проте Україна має отримувати летальну зброю, комплекси ППО, системи, що здатні атакувати літаки, що завдають ударів по території України. Також, на його думку, важливо продовжувати санкції проти Росії, зокрема обмежувати ціни на нафту.

Ще один важливий крок з боку США, додав речник Українського конгресу, – підтримати європейський трибунал щодо розслідувань злочинів проти України.