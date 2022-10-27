Пентагон представил новую оборонную стратегию США: что упомянуто о России

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Кремль презирает соседние государства. Более того, с помощью силы он стремится изменять границы и восстанавливать имперскую сферу влияния.

Об этом сказал глава Минобороны США Ллойд Остин во время презентации новой оборонной стратегии.

Интересно США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из-за угрозы России, – Politico

Россия несет серьезные риски

Как отметил министр обороны, ярким примером таких амбиций России является ее жестокая и неспровоцированная война против Украины. И хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, не имели успеха, угроза от страны-агрессора остается.

Ллойд Остин подчеркнул, что Россия сегодня представляет серьезные риски в ключевых областях. В частности, говорится об угрозах:

ядерных для США и их союзников и партнеров,

использование крылатых ракет большой дальности,

кибернетических и информационных операций,

контркосмических угрозах,

использования химического и биологического оружия;

подводной войны,

широких кампаний в серой зоне, направленных против демократий.

Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и КНР, направлена ​​на использование преимуществ в географии и времени, подкрепленных сочетанием угроз для родины США, наших союзников и партнеров,

– подчеркнул Ллойд Остин.