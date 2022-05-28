Пентагон публично отреагировал на запрос Украины по ракетам большой дальности

В Пентагоне заявили, что "помнят" о запросе Украины по ракетам большой дальности. В то же время, решение еще не приняли.

Джон Кирби – пресс-секретарь Министерства обороны США – подчеркнул, что целью его страны является помочь украинцам в их борьбе против российских оккупантов. Он также отметил, что украинские защитники очень активны в бою и мощно оттеснили врага на Харьковщине.

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Ермак заявил, что дискуссия продолжается

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 27 мая сообщил, что в США продолжается дискуссия по поставкам Украины MLRS . Это реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли". Производитель – компания Vought.

По словам Ермака, принять решение могут уже на следующей неделе. Глава ОП подчеркнул, что партнерам регулярно объясняют, насколько этот вопрос – срочный.

Ермак подчеркнул, что Украина благодарна за артиллерию и другую помощь. В то же время, остановить нашествие российских оккупантов и получить существенное преимущество на фронте украинским защитникам и защитницам помогут именно современные MLRS.

Также Ермак подчеркнул, что оружие Украине нужно уже "на вчера". То же касается системы ПВО, танков и другого оружия. Все это необходимо, чтобы остановить наступление российских захватчиков и освободить временно оккупированные территории.

Глава ОП призвал принимать решение быстро и не затягивать время. За него Украина расплачивается жизнями людей и разрушенными городами.

Ермак также добавил, что освобождение украинских территорий и разблокировка портов поможет разрешить продовольственный кризис в мире.

"Угроза Третьей мировой войны существует, но и это можно предотвратить, если победить Россию военным путем на нашей территории, усилив давление на экономику агрессора", - подчеркнул глава Офиса Президента.

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