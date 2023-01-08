Пентагон рассказал, когда ВСУ начнут обучение по БМП Bradley

В Минобороны США рассказали, когда начнут обучать бойцов ВСУ использовать Bradley. Эти боевые машины пехоты поступят в Украину в рамках последней помощи Соединенных Штатов.

Уже известно, что обучение наших военных будет продолжаться в течение одного месяца. В нём примут участие ориентировочно 500 наших бойцов.

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Что известно об обучении наших военных

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что нужно несколько месяцев, чтобы развернуть программу подготовки к использованию новой техники.

Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley,

– заверила Купер.

По ее данным, запуск новой общевойсковой подготовки состоится позже этого месяца, то есть в январе 2023 года.

"Мы сможем помочь украинцам воспользоваться этой возможностью", – уточнила заместитель помощника министра обороны США.

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