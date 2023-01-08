Пентагон рассказал, когда ВСУ начнут обучение по БМП Bradley
Источник:Пентагон
В Минобороны США рассказали, когда начнут обучать бойцов ВСУ использовать Bradley. Эти боевые машины пехоты поступят в Украину в рамках последней помощи Соединенных Штатов.
Уже известно, что обучение наших военных будет продолжаться в течение одного месяца. В нём примут участие ориентировочно 500 наших бойцов.
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Что известно об обучении наших военных
Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что нужно несколько месяцев, чтобы развернуть программу подготовки к использованию новой техники.
Эта новая обучающая программа, которую мы начинаем, это примерно один батальон за один раз. Итак, примерно 500 солдат в течение примерно месяца, и мы добавляем обучение Bradley,
– заверила Купер.
По ее данным, запуск новой общевойсковой подготовки состоится позже этого месяца, то есть в январе 2023 года.
"Мы сможем помочь украинцам воспользоваться этой возможностью", – уточнила заместитель помощника министра обороны США.
Что известно о предоставлении Украине БМП Bradley
- Белый дом 6 января объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в 3 миллиарда долларов.
- В него войдут ракеты Sea Sparrow, которые, вероятно, будут использоваться на зенитно-ракетном комплексе "Бук". Кроме того, речь идет о ракетах Sea Sparrow для противовоздушной обороны и боевых машинах Bradley.
- Последние могут предоставить ВСУ преимущества на поле боя. В частности, по данным пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала ВВС США Пата Райдера, эти машины имеют как наступательные, так и оборонные возможности. Кроме того, они обеспечивают уровень огневой мощи и брони.