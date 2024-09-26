В Пентагоне рекомендовали предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором, Белый дом отказал, –СМИ

В Пентагоне рекомендовали США передать Украине боеприпасы с белым фосфором. Впрочем, Белый дом несколько раз отклонял эту идею.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с планом. Там также отметили, что рекомендация Пентагона заключалась в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для создания света и дыма, а не для использования против вражеских войск.

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Что известно о передаче боеприпасов с белым фосфором для Украины

Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали правительству США предоставить Украине боеприпасы с белым фосфором для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею,

– сообщили источники издания.

В частности, эта рекомендация была направлена на то, чтобы украинские войска могли маскироваться с помощью света и дыма, который возникает при использовании боеприпасов с белым фосфором.

Что известно о белом фосфоре Белый фосфор – воскообразное вещество, которое мгновенно воспламеняется под действием кислорода. Он горит при очень высокой температуре и его трудно потушить. Вещество прилипает к поверхностям - особенно к одежде или коже - и может вызвать смертельные ожоги. Химические вещества в дыме, которые часто пахнут чесноком, также могут нанести вред легким и глазам. Во время конфликтов 20 века, включая Вторую мировую войну и Вьетнам, США использовали белый фосфор против вражеских войск. Сейчас США используют белый фосфор в артиллерийских снарядах для создания дыма и сокрытия передвижения войск, а также для создания света и освещения поля боя.

По словам собеседников издания, если это решение будет принято, то такие боеприпасы не будут указаны в перечне вооружения, что войдет в пакет военной помощи, как это было с предыдущим оружием и боеприпасами, которые США присылали Украине, но не объявляли об этом публично.

В то же время двое чиновников заявили, что опасения вокруг передачи белого фосфора связаны с тем, что он может навредить гражданскому населению. Именно это удержало представителей администрации Джо Байдена от одобрения этого решения.